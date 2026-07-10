Devaluación del peso argentino golpea al comercio de Alberdi

Los turistas de compras provenientes de Argentina dejaron de visitar en gran número la ciudad de Alberdi debido a la devaluación del peso argentino frente al guaraní. Esta situación ha provocado una fuerte disminución de las ventas y una creciente preocupación entre los comerciantes locales, quienes dependen en gran medida del movimiento comercial fronterizo.

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Las ventas cayeron drásticamente en los últimos meses, ya que la pérdida de valor de la moneda argentina dificulta que los visitantes crucen al lado paraguayo para realizar sus compras.

Históricamente, Alberdi ha vivido del comercio de frontera. Miles de argentinos llegaban desde distintas localidades para adquirir productos en la ciudad; sin embargo, ese flujo se redujo considerablemente debido a la crisis económica que atraviesa el vecino país.

Raquel Almeida, comerciante de la ciudad, señaló que la afluencia de turistas argentinos viene disminuyendo desde hace tiempo como consecuencia de la situación económica en Argentina.

“Nosotros dependemos netamente de los argentinos. En esta época del año solíamos tener una gran afluencia de turistas recorriendo la ciudad, y ahora dejaron de venir. Uno de los motivos es la devaluación del peso argentino frente al guaraní”, explicó.

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Almeida indicó que los comerciantes están trabajando para revertir esta situación y buscan coordinar acciones con las autoridades para recuperar el nivel de visitantes.

“Estamos luchando para remontar todo lo que está pasando. Estamos hablando con las autoridades nacionales para lograr recuperar la afluencia de turistas. También esperamos que nuestros compatriotas de distintas partes del país vengan a visitar nuestro circuito comercial y a realizar sus compras”, agregó.

La comerciante recordó, además, que esta semana se registró un aumento en el costo de los pasajes en el lado argentino, lo que repercute de manera negativa en las visitas al lado paraguayo.

También señaló que ya se realizaron reuniones con autoridades argentinas con el objetivo de promover nuevamente la llegada de turistas a Alberdi.

“Alberdi, sin los turistas, está muerto”, manifestó.

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El comerciante Enrique Alvariza afirmó que las ventas han bajado considerablemente en los últimos tiempos.

“La situación fronteriza, comercialmente hablando, tuvo un gran bajón. Los comerciantes estamos acostumbrados a atravesar estos ciclos: a veces las ventas disminuyen mucho y otras veces se recuperan”, indicó.

“Dependemos mucho del valor del dólar blue en Argentina, y cuando el dólar sube, el peso argentino se devalúa frente al guaraní. Eso influye muchísimo en la capacidad de compra de los hermanos argentinos”, precisó.

Alvariza consideró que los comerciantes deben mantenerse unidos y apoyarse mutuamente para superar este momento crítico que atraviesa la economía local.

La reducción del turismo de compras representa un duro golpe para Alberdi, donde gran parte de la actividad económica depende del intercambio comercial con Argentina.