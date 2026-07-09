Comerciantes de Alberdi exigen mayor seguridad tras asalto tipo comando

Comerciantes de la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú, se manifestaron en la tarde de este jueves 9 de julio en la entrada al distrito para exigir mayor seguridad y una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional.

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La protesta se realizó luego del asalto a mano armada tipo comando ocurrido en la noche del miércoles en el autoservicio Liz II, uno de los comercios más concurridos de la ciudad.

El hecho generó preocupación e indignación entre los comerciantes y vecinos de la comunidad.

Rodney Sanabria, yerno de la propietaria del local asaltado, expresó que la situación ha generado un clima de zozobra en el sector comercial.

“Estamos viviendo en zozobra los comerciantes. Nunca antes había ocurrido algo semejante en nuestra ciudad. Necesitamos mayor presencia policial en la zona”, manifestó.

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Sanabria relató que intentó enfrentar a los asaltantes efectuando siete disparos, lo que habría provocado la huida de los delincuentes.

“Hicimos varias llamadas y la Policía tardó en llegar. Eso no puede ser”, señaló.

Por su parte, el comerciante Diego Vargas, quien anteriormente también fue víctima de un asalto, lamentó la escasa dotación policial disponible durante la noche.

“Es muy lamentable que en la comisaría, en horas de la noche, haya apenas dos policías jóvenes recién egresados. Cuando reciben la noticia de un asalto, también quedan sorprendidos y con escasa capacidad de respuesta”, indicó.

Vargas además manifestó sus sospechas sobre una posible participación de un agente policial en hechos delictivos, recordando un caso anterior que afectó a su familia.

“El asaltante de la vivienda de mi familia era un policía de nombre Richard Cáceres Ojeda y posteriormente recibió medidas alternativas a la prisión. Esperamos que las autoridades investiguen con seriedad cualquier indicio relacionado con este tipo de hechos”, expresó.

Los manifestantes pidieron al ministro del Interior, Enrique Riera, que tome cartas en el asunto y disponga un refuerzo de la dotación policial en la zona.

“Alberdi tiene una sola entrada y salida. No puede ser que delincuentes provenientes de otros lugares transiten por la ruta PY19 sin ser detectados, mientras que a los ciudadanos se les realizan controles estrictos”, afirmó un comerciante durante la protesta.

El hecho

El asalto se produjo alrededor de las 20:00 del miércoles 8 de julio en el autoservicio Liz II. Según Cinthia Torres, hija de la propietaria del negocio, los delincuentes se llevaron aproximadamente G. 15 millones de las dos cajas habilitadas.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron en una camioneta Toyota Noah de color blanco perlado. El vehículo fue posteriormente abandonado en la zona de Moñái Kuare, luego de ingresar por una compañía denominada Lomas, a 7 km de Alberdi. La camioneta presentaba cuatro impactos de bala.

Durante la jornada de este jueves, la Policía Nacional realizó un intenso rastrillaje en la zona para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, el operativo no ha arrojado resultados positivos.