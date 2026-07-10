San Juan Bautista apuesta a industrializar la mandioca, que beneficiará a 55 productores

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de San Juan Bautista, Misiones, Luis Otazu, señaló que están iniciando los trabajos para la industrialización de la mandioca en esta zona del país, donde serán beneficiados 55 productores de este rubro en esta primera etapa.

En ese contexto, explicó que primeramente están iniciando las pruebas operativas de la planta procesadora de mandioca y prevé que la producción comience de manera permanente en un plazo máximo de 15 días.

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“Estamos iniciando las prácticas con los operadores que trabajarán en la procesadora, con el objetivo de poner en marcha posteriormente las operaciones de forma continua. Los equipos ya están completamente preparados. Ahora nos enfocamos en que los operadores adquieran la práctica necesaria y aprendan a manejar correctamente cada uno de los equipos antes del inicio de la producción”, señaló Otazu.

La planta comenzará con una dotación de 10 funcionarios, entre asociados y familiares de los productores, y se prevé que opere de lunes a viernes durante ocho horas diarias, de acuerdo con la demanda del mercado.

En una primera etapa elaborarán mandioca pelada envasada al vacío y typyraty. “Tenemos materia prima suficiente. Ya se hizo un trabajo de campo previo y se tiene registrado y monitoreado a todos los productores que cuentan con producción. Unos 55 productores involucrados directamente en el sector de la mandioca serán beneficiados”, señaló.

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Otazu explicó, además, que están dentro de un programa articulado con la Gobernación de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y estos productores serán beneficiados con el apoyo para la preparación del suelo, provisión de insumos y siembra, además de contar con la posibilidad de comercializar su producción directamente con la fábrica.

“Los asociados tienen preferencia para vender sus productos aquí en la planta procesadora y, posterior a eso, realizaremos la venta una vez procesado, para la cual ya hicimos varios estudios de mercado y vamos a iniciar en la zona de Ñeembucú, específicamente en Pilar”, dijo Otazu.

La mandioca será clasificada en dos categorías. El tipo A se pagará a G. 1.500 por kilo, mientras que el tipo B recibirá G. 1.000 por kilo. Una vez procesado y envasado al vacío, el producto tendría un precio estimado de entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo para el consumidor final.