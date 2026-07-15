Mercosur-UE: España ve potencial para aumentar el comercio y las inversiones con Paraguay

La relación comercial entre España y Paraguay tiene un amplio potencial de crecimiento con la entrada en vigor provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), afirmó la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla, previó a participar en el “Diálogo estratégico España-Paraguay”, realizado este miércoles en el Banco Central del Paraguay (BCP).

La alta autoridad eligió Paraguay como la “tercera parada” de una gira por los cuatro países del Mercosur para impulsar el papel de España como socio estratégico del bloque sudamericano.

En conversación con los medios, recordó que el acuerdo comercial entre ambos bloques fue negociado durante 25 años y comenzó a aplicarse de forma provisional el pasado 1 de mayo.

Acuerdo “mutuamente” beneficioso

“Creemos que es un acuerdo mutuamente beneficioso tanto para la Unión Europea como para los países del Mercosur y, en particular, para Paraguay”, expresó.

Indicó que, según estimaciones de las propias autoridades paraguayas, el acuerdo permitirá incrementar en más de un 27% las exportaciones nacionales y elevar en torno al 1% el Producto Interno Bruto (PIB).

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“Paraguay cuenta con fortalezas muy importantes, como un sector agroindustrial muy competitivo, una industria manufacturera en crecimiento, una ubicación estratégica en el corazón del Mercosur y una matriz energética limpia”, sostuvo.

Asimismo, destacó que España fue uno de los principales impulsores del acuerdo Mercosur- UE y que el objetivo es trascender el intercambio comercial para consolidar una alianza estratégica entre ambos bloques.

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Agroindustria y energía, entre los sectores con mayor potencial

La secretaria de Estado señaló que la agroindustria y el sector energético son las principales áreas de interés para las empresas españolas, que consideró son riquezas “muy importantes”.

“Otra virtualidad que tiene el acuerdo es que facilitará el acceso al mercado europeo del sector de servicios y favorecerá la cooperación entre empresas de ambos bloques. Además si se suma la población de los países del Mercosur y la población de la comunidad europea, se dispone de un bloque comercial de 700 millones de consumidores”, precisó.

Además, sostuvo que España puede convertirse en una "puerta de entrada" para que las empresas paraguayas accedan no solo al mercado europeo, sino también al norte de África y Asia.

“La conexión que tiene España con Latinoamérica puede facilitar muchos negocios de los países del Mercosur hacia terceros mercados”, reiteró.

Cumplimiento de las leyes

Respecto a las exigencias ambientales para ingresar al mercado europeo, aclaró que el acuerdo no reduce los estándares ambientales, sanitarios y fitosanitarios de ninguno de los dos bloques.

“Es importante cumplir esos estándares. La convergencia regulatoria facilitará el acceso de los productos al mercado europeo y permitirá aprovechar mejor la calidad que ya poseen”, indicó.

Añadió que el acuerdo contempla mecanismos de cooperación técnica para ayudar a los países del Mercosur a avanzar en el cumplimiento de dichas normas, ámbito en el que España también puede aportar su experiencia.

Intercambio bilateral: Paraguay- España

En cuanto al comercio bilateral, indicó que el intercambio entre España y Paraguay creció alrededor de un 30% en los últimos cuatro años, aunque consideró que todavía existe margen para seguir expandiéndose.

También destacó que la inversión española en Paraguay ronda los 190 millones de euros y aseguró que un marco regulatorio que confiere previsibilidad y certidumbre favorecerá la llegada de nuevos capitales.

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“Las relaciones (con Paraguay) son muy buenas y pueden fortalecerse aprovechando el marco que ofrece el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. No solo debemos mirar el comercio, sino también las inversiones”, señaló.

Encuentro en el BCP

En el encuentro “Diálogo Estratégico España-Paraguay”, realizado en el Banco Central del Paraguay (BCP), participaron representantes del sector empresarial y académico del país.

Como disertantes, además de la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, estuvieron la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Marys Guillén, y el director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Fernando Masi.