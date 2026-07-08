Mercosur-UE: Paraguay no aceptará un reparto de cuotas que frene desarrollo, según MIC

En la última cumbre de Jefes de Estados del Mercosur, el Presidente Santiago Peña reclamó por mayor equidad en los cupos, planteando que cada país del bloque reciba el 25%.

Mientras no exista un acuerdo sobre este punto, rige el sistema "first come, first served" (el primero en llegar, primero en ser atendido), mediante el cual las exportaciones del Mercosur compiten por acceder al mercado sin una asignación previa.

Mercosur-UE: Es “triste” que no se haya alcanzado un acuerdo

En ese contexto, y ante las versiones de que Paraguay podría quedar aislado en las negociaciones, el viceministro de Comercio, dependiente del MIC, Alberto Sborovsky, señaló que “es triste” que no se haya alcanzado un acuerdo o que no se reconozca la necesidad de atender las “asimetrías” que históricamente enfrentó Paraguay dentro del bloque en materia de cupos.

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“El Mercosur- UE debe apuntar al desarrollo”

Aseguró que las autoridades paraguayas mantendrán su postura de que el acuerdo Mercosur-UE debe apuntar al desarrollo del país y no limitarse a aceptar un “cupo X” definido por los demás socios.

“Paraguay necesita ponerse firme y que los socios (Uruguay, Brasil y Argentina) entiendan que, para nuestro país, este acuerdo debe ser una herramienta para el desarrollo”, expresó.

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El viceministro señaló que, partiendo del bajo nivel de participación que hoy tiene Paraguay, el objetivo es garantizar condiciones que le permitan crecer. Sostuvo que, con limitaciones en los cupos, el país no podrá expandir sus volúmenes de exportación ni capitalizar las oportunidades comerciales.

Paraguay debe tener el cupo que merece

“Este es un Gobierno que tiene muy claro que Paraguay debe tener lo que se merece y lo que, de alguna manera, servirá para el desarrollo. Nos vamos a mantener en esa postura”, reiteró.

Consultado sobre si Paraguay está siendo perjudicado en las negociaciones, manifestó que observa la situación desde otra mirada y que el escenario deja un mensaje claro.

Al respecto dijo que si bien el Mercosur registró avances durante estos 35 años, también evidencia retrocesos al “no poder alcanzar consensos” en temas que, a su criterio, deberían estar resueltos.

Paraguay cuenta con desventajas en logísticas

En ese sentido, añadió que, 35 años después, se sigue discutiendo que Paraguay deba conformarse con un cupo reducido, una situación que afirmó el Gobierno paraguayo no permitirá.

Respecto a si el sistema "first come, first served" representa una desventaja para Paraguay, respondió que el país no cuenta con la misma infraestructura logística que los demás miembros del bloque, lo que dificulta que sus productos lleguen con rapidez al mercado europeo.

No obstante, comentó que Paraguay ya está exportando con certificados de cupo emitidos por el MIC, lo que, según indicó, permite aprovechar algunas de las ventajas previstas en el acuerdo.

“Tenemos en cuenta que los cupos que otorgó la Unión Europea para productos estrellas como la carne, el arroz, el etanol y el almidón, son muy pocos. No afectan ni mueven la aguja para los otros países”, precisó.

En esa línea, explicó que no es lo mismo acceder al 25% de un cupo de 1.000.000 de toneladas que al 25% de uno de apenas 100.000 toneladas.

Continuarán las conversaciones sobre asignación de cupos

Por ello, insistió en que los países vecinos deben comprender que nuestra nación necesita condiciones que favorezcan su desarrollo y que el Mercosur debe contribuir a ese objetivo. De lo contrario, advirtió, “se ponen en duda muchas cosas”.

Por último, recordó que, tras la última cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, Uruguay asumió la Presidencia Pro Tempore del bloque. Sobre ese punto, indicó que el nuevo liderazgo recién comienza y que las conversaciones continuarán.

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Esperan consenso con países del Mercosur

Si bien consideró que la presidencia uruguaya dará espacio para seguir discutiendo el tema, aclaró que alcanzar un consenso dependerá de todos los Estados que integran el bloque.

“Seguiremos conversando. En octubre se otorgarán los próximos cupos para los siguientes dos años. Tengo la esperanza de que para entonces podamos ponernos de acuerdo de cara a 2027 y 2028, ya que no fue posible hacerlo entre el 1 de mayo y esta fecha”, concluyó.