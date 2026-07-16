DNIT se propone implementar declaraciones de IVA prellenadas con datos de la factura electrónica

La administración tributaria sostiene que las declaraciones juradas prellenadas simplificarán el cumplimiento tributario y disminuirán los errores en la presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Refiere que el sistema utilizará la información de la factura electrónica e incorporará alertas para detectar posibles inconsistencias antes de la presentación de la declaración, con el fin de evitar sanciones o multas.

Actualmente, los contribuyentes deben completar y verificar manualmente sus declaraciones de IVA, aunque parte de la información ya está disponible en los sistemas de la DNIT.

Más de un millón de contribuyentes están inscriptos en el IVA en Paraguay. Según estadísticas oficiales de la DNIT, al 30 de abril de 2026, un total de 1.067.489 personas físicas y jurídicas cumplían esta obligación tributaria, equivalente a ocho de cada diez contribuyentes inscriptos en el RUC.

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Implementación gradual

El director de la institución, Óscar Orué, explicó a ABC Color tras la implementación de la factura electrónica, que el objetivo es desarrollar un sistema de fiscalización inteligente que permita analizar grandes volúmenes de datos para detectar inconsistencias y posibles maniobras de evasión.

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“Esta será una de las siguientes etapas del proceso de transformación digital que se impulsa desde la administración tributaria” destacó.

De acuerdo con datos suministrados por la DNIT, la herramienta estará dirigida, inicialmente, a grandes y medianos contribuyentes. La institución explicó que la elección responde a que ese segmento ya se encuentra incorporado mayoritariamente al sistema de factura electrónica, que proporciona la información necesaria para completar los principales campos de la declaración.

Actualmente existen alrededor de 44.000 facturadores electrónicos registrados, aunque la DNIT reconoce que el proceso de incorporación aún continúa.

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Sin fecha de lanzamiento

La Dirección aún no definió desde cuándo funcionará el nuevo sistema. Apuntan que su aplicación dependerá de una ejecución por etapas, que incluye el análisis de los requerimientos técnicos, el desarrollo del módulo correspondiente, la integración con la nueva arquitectura informática, la migración gradual de los sistemas existentes y las pruebas antes de su entrada en producción.

El proyecto forma parte del Programa de Consolidación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, que contempla además la optimización del Sistema Marangatú y el Sistema Informático de Aduanas (SOFIA), la interoperabilidad entre plataformas tributarias y aduaneras y la automatización de diversos trámites institucionales.

El proceso de transformación digital de la DNIT está financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un plazo de ejecución previsto de seis años.

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Transformación digital

En el mismo proceso de modernización, la DNIT también prevé avanzar en la emisión automatizada de certificados y constancias, el desarrollo de una identidad digital del contribuyente, nuevas plataformas de interoperabilidad entre sistemas y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el análisis masivo de datos.

La institución concluyó que con estas medidas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer los mecanismos de control con el uso de nuevas tecnologías.