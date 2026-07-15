DNIT apunta a la IA para detectar evasión y reforzar la fiscalización tributaria

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que proyecta incorporar inteligencia artificial (IA) para automatizar la detección de esquemas de evasión y orientar las fiscalizaciones hacia los contribuyentes con mayor riesgo de incumplimiento.

La institución refirió que el plan forma parte de un programa de modernización financiado con un préstamo de hasta US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tendrá un plazo de ejecución de seis años.

Aunque la administración tributaria ya utiliza herramientas de analítica avanzada y aprendizaje automático para algunos procesos, la siguiente etapa apunta a ampliar esas capacidades mediante modelos de inteligencia artificial, automatización y cruces masivos de información.

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, explicó a ABC Color que, tras la implementación de la factura electrónica, el objetivo es desarrollar un sistema de fiscalización inteligente que permita analizar grandes volúmenes de datos para detectar inconsistencias y posibles maniobras de evasión.

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Programa demandará US$ 30 millones y seis años

Según la ficha oficial del organismo, el BID aprobó el préstamo de US$ 30 millones el 1 de noviembre de 2024 y el contrato fue suscrito el 30 de enero de 2025.

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Actualmente el Programa de Consolidación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (PR-L1192) aprobado por la Ley N° 7502/2025 se encuentra en curso y deberá consolidarse en un lapso de seis años.

En el desglose por objetivos y componentes del programa proveído por el BID se detallan: la mejora de capacidades institucionales y gestión del talento humano (US$ 2 millones), el fortalecimiento de procesos tributarios y aduaneros (US$ 13 millones), la plataforma tecnológica, datos y seguridad de la información (US$ 12,5 millones) y administración y supervisión del programa (US$ 2,5 millones).

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Programa integrará modelos de IA, sistemas Marangatu y SOFIA

Según la información remitida por la institución, actualmente la DNIT dispone de una plataforma de analítica avanzada que emplea aprendizaje automático para la gestión de cobranzas, la detección de facturas apócrifas, el análisis de créditos fiscales y la construcción de perfiles de contribuyentes.

La nueva etapa prevé incorporar modelos de inteligencia artificial y modelos de lenguaje (LLM), además de desarrollar un repositorio centralizado de datos que concentrará información tributaria y aduanera para facilitar su análisis.

En esa línea, el programa también contempla integrar estas herramientas con el Sistema Marangatu y Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA), que serán modernizados de forma gradual para compartir información en tiempo real entre las áreas tributaria y aduanera.

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Cruces automáticos de información

Orué señaló que el nuevo esquema permitirá contrastar información proveniente de la factura electrónica, registros de importación, compras públicas, datos laborales y, cuando la legislación lo permita, información bancaria obtenida durante procesos de fiscalización.

El objetivo es automatizar la selección de contribuyentes para auditorías, construir perfiles de riesgo y detectar operaciones inconsistentes o posibles redes de evasión tributaria.

Cabe recordar que actualmente la DNIT solo puede acceder a información bancaria cuando existe una fiscalización formal y se cumplen los requisitos establecidos en la Ley N° 861, que dispone que el secreto bancario no puede oponerse a los requerimientos de la administración tributaria formulados dentro de una verificación impositiva.

En esos casos, la administración tributaria puede requerir información sobre operaciones financieras vinculadas con el contribuyente investigado. Los datos obtenidos deben mantenerse bajo reserva y utilizarse exclusivamente con fines tributarios.

Aún no hay cronograma de implementación

Pese a contar con el financiamiento aprobado, la DNIT aclaró que todavía no existe un cronograma definitivo para la implementación de las herramientas de inteligencia artificial.

Antes de avanzar con su despliegue, la institución prevé elaborar estudios sobre gobernanza de datos, aspectos legales y criterios éticos para el uso de IA, además de ejecutar proyectos piloto con equipos técnicos. El desarrollo seguirá un modelo híbrido, con participación de funcionarios de la institución y empresas tecnológicas especializadas.

Datos proveídos por el BID refiere que además de la modernización tecnológica, el programa prevé fortalecer la gestión institucional de la DNIT.

Entre las acciones previstas figuran la mejora de los sistemas de información, la capacitación del personal, el fortalecimiento del Instituto Superior de Estudios Fiscales (ISEF), la implementación de un sistema de evaluación del desempeño y el desarrollo de un código de ética institucional.

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