Más de US$ 9.000 millones de Bonos Soberanos colocados entre 2013 y 2026

La mayor parte de las colocaciones anteriores ya no presenta fondos pendientes. Las emisiones de 2023, 2044, 2026, 2027, 2048 y 2050, entre otras operaciones, registran saldos nulos o marginales, lo que refleja un elevado grado de transferencia de los recursos obtenidos.

La concentración de las disponibilidades se encuentra en las operaciones más recientes. Los Bonos 2026 y 2038 conservan un saldo de US$ 314,93 millones, y los Bonos 2025 y 2055, otros US$ 152,18 millones. En conjunto, ambas emisiones reúnen prácticamente la totalidad del dinero todavía depositado. El desafío, por tanto, ya no se concentra en la captación de financiamiento externo, sino en la asignación y transferencia oportuna de los recursos disponibles hacia sus destinos institucionales.

El monto por transferir US$ 469,7 millones se concentra en tres entidades: el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La Presidencia de la República y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat no registran recursos pendientes.

El MEF concentra US$ 317,59 millones, equivalentes al 67,6% del saldo. Dentro de esta cifra, US$ 314,93 millones corresponden a los Bonos 2026 y 2038, emitidos bajo la Ley 6.638/20 para amortización. Los demás recursos del ministerio provienen de saldos menores de varias operaciones: US$ 2,47 millones de los Bonos 2035 y 2055, además de montos residuales más pequeños. La estructura revela que la posición pendiente del MEF depende casi por completo de una sola emisión y de una finalidad financiera específica.

Los US$ 152,18 millones correspondientes a los Bonos 2025 y 2055 se distribuyen entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El MOPC recibirá US$ 127,52 millones, monto que representa el 83,8% de los recursos pendientes de esta emisión y el 27,1% del total general. Por su magnitud, la transferencia puede incidir directamente sobre la disponibilidad financiera para proyectos y obligaciones vinculadas con la infraestructura pública.

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El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene asignados US$ 24,66 millones, equivalentes al 16,2% del saldo de los Bonos 2025 y 2055 y al 5,2% del total a transferir. Aunque su participación es menor, estos recursos adquieren relevancia por su destino dentro del sistema sanitario.

La elevada concentración reduce la dispersión administrativa, pero también provoca que el avance global dependa de pocas operaciones. Los fondos correspondientes al MEF y al MOPC suman US$ 442,45 millones, equivalentes al 94,2% del total pendiente. Por ello, la concreción de estas transferencias resultará determinante para reducir el saldo depositado en el Banco Central del Paraguay y convertir el financiamiento contratado en amortizaciones, inversión pública y servicios.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones