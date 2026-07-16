Puente del Corredor Bioceánico: cuándo se inaugurará y qué impacto tendrá

Anoche se concretó la unión de los dos extremos del nuevo puente internacional que conectará a Paraguay, a través del territorio chaqueño, con Brasil, mediante el estado de Mato Grosso do Sul. La infraestructura forma parte del denominado Corredor Bioceánico, una ruta estratégica que busca vincular los océanos Pacífico y Atlántico.

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, destacó el impacto sociocultural y económico que tendrá la obra para Paraguay y para toda la región.

“No solamente van a permitir que América Latina esté más cerca de Asia, sino que esté más integrada”, sostuvo.

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Nuevas oportunidades para el comercio y la integración

Según explicó Centurión, el puente permitirá una conexión más amplia de Paraguay con los países vecinos y fortalecerá el vínculo entre la Región Oriental y el Chaco paraguayo.

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“Esto nos inspira y motiva, y no solo sobre cómo puede impactar en el comercio, sino que es la posibilidad de que cada ciudadano hoy esté más conectado con el territorio chaqueño, con Brasil, con Argentina, al norte con Bolivia; el intercambio de cultura, el turismo, la logística”, manifestó.

La ministra señaló además que la infraestructura tendrá un efecto positivo en el desarrollo del territorio chaqueño y contribuirá a cambiar la posición estratégica de Paraguay dentro del mapa regional.

“Impacta positivamente en nuestro país, son obras que van a desarrollar el Chaco paraguayo y que nos van a posicionar de forma diferente en la región y también va a permitir el comercio intrarregional, que no alcanzamos ni un 15%”, declaró.

Inauguración del puente está prevista para la próxima semana

Centurión informó que la inauguración del puente se prevé para la próxima semana, aunque aclaró que la fecha definitiva todavía se está coordinando con la Cancillería Nacional.

“Básicamente, está previsto para el jueves 23 al mediodía”, refirió.

La ministra indicó que aún no está confirmado si participará del acto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, confirmó la presencia del mandatario Santiago Peña y de gobernadores de la zona.

El nuevo puente internacional constituye una de las obras principales del Corredor Bioceánico, proyecto que busca consolidar una vía de integración logística entre Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, facilitando el transporte de bienes.