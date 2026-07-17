Economía
17 de julio de 2026 a la - 19:28

¡Atención Alto Paraná! Ofrecen 200 puestos en auxiliar de producción

Dass
Foto de archivo. Imagen ilustrativa.gentileza

Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dieron a conocer una convocatoria para interesados de la zona de Alto Paraná en la que ofrecen 200 puestos en auxiliar de producción.

Por Pedro Da Ré

EmpleaPy dio a conocer 200 oportunidades de empleo en el sector confeccionista en Alto Paraná, específicamente para Hernandarias.

La convocatoria para los postulantes es para este martes 21 y miércoles 22 de julio, en la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) regional, ubicada en la avenida El Mensú.

La convocatoria laboral es para el puesto de auxiliar de producción.

Las oportunidades están dirigidas a personas con o sin experiencia en el sector confeccionista que deseen incorporarse al mercado laboral.

Lea más: ¿Buscás empleo? Acercate a la ARP para postular a una de las 1.400 vacancias

Póster sobre convocatoria laboral con detalles de vacantes y requisitos, sin personas visibles en la imagen.
La Dirección General de Empleo invita a postulantes a 200 vacantes de auxiliar de producción en Ciudad del Este.

Ofrecen 200 puestos de auxiliar de producción en Hernandarias

La Dirección General de Empleo (DGE) invita a quienes buscan trabajo a sumarse a esta convocatoria laboral

Los requisitos son:

  • Bachiller concluido.
  • Con o sin experiencia.

El lugar de Trabajo está ubicado en el kilómetro 7, Don Bosco y Avenida Perú de Ciudad del Este.

La recepción se realizará desde las 08:00 e invitan a completar el Curriculúm Vitae y postular a las vacancias ingresando a emplea.mtess.gov.py