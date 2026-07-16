¿Buscás empleo? Acercate a la ARP para postular a una de las 1.400 vacancias

Desde las 8:00 hasta el mediodía de este jueves se realiza la Expo Empleo, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (MTESS) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El objetivo es cubrir 1.400 vacancias laborales en distintos rubros.

Verónica López, viceministra de Empleo y Seguridad Social, comentó que representantes de 40 empresas estarán entrevistando a los interesados, a quienes instó a revisar con detalles los requisitos para cada puesto, de modo a que la postulación tenga mayor posibilidad.

“Le instamos a la gente a que no solo se postule al azar, sino que lea primeramente el perfil requerido para saber si reúne las condiciones”, dijo.

Por otro lado, destacó que la feria está dirigida a postulantes de todas las edades y remarcó que incluso quienes no puedan llegar hasta el predio de la ARP pueden igualmente acceder al Portal Emplea Py, del MTESS, donde deben dejar sus datos.

“Que carguen correctamente su número de teléfono y su correo electrónico, de manera que en caso de que la empresa desee hacerle una entrevista, podamos contactar con ellos de esa manera”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nuevo monto de bonificación por hijo de trabajadores tras reajuste del salario mínimo

Postulantes resaltan dificultad para encontrar trabajo

El equipo de ABC conversó con algunos de los postulantes presentes esta mañana y la mayoría coincidió en que se topan con muchas dificultades para acceder a un trabajo formal pese a contar con experiencia.

Una joven comentó que dejó de trabajar a causa de su reciente maternidad, pero ahora se encuentra en condiciones de volver. Sin embargo, su nueva condición de madre se convirtió en una de las trabas que le ponen para darle una oportunidad.

“Nunca me llaman a pesar de tener experiencia y después me dicen: ‘¿Vas a poder con tu hija?’. Ese tipo de preguntas me hacen”, contó.

Otra joven manifestó que, si bien recién hace un mes se encuentra buscando empleo tras renunciar a su último trabajo, se encontró con varias dificultades. “Creo que es cuestión de ser persistente en la búsqueda, dependiendo mucho de la experiencia que tenga la persona, pero sí hay muchas limitantes”, expresó.

Por su lado, un postulante de 34 años contó que tiempo atrás se desempeñó en el área financiera, pero salió del país en busca de mejores oportunidades. Las cosas no salieron como esperaba y tuvo que volver; desde entonces no pudo encontrar un trabajo formal, por lo que se sostiene trabajando como conductor de plataforma.

Lea más: App para acceder a cursos gratuitos de Sinafocal: qué ofrecen y cómo inscribirse