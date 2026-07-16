Nacionales
16 de julio de 2026 a la - 10:31

¿Buscás empleo? Acercate a la ARP para postular a una de las 1.400 vacancias

Asistentes sentados bajo un toldo rojo, mujeres y hombres parecen tranquilos, algunos sosteniendo documentos mientras esperan.
Varias personas llegaron en busca de oportunidades laborales en la Expo Empleo, realizada en la Asociación Rural del Paraguay.Osmar Henry

Este jueves se desarrolla la Expo Empleo en la Asociación Rural del Paraguay, donde unas 40 empresas están buscando personas para ocupar alrededor de 1.400 vacancias disponibles en diversos rubros. Desde temprano, varios postulantes ya se acercaron a dejar sus datos y ser entrevistados.

Por ABC Color

Desde las 8:00 hasta el mediodía de este jueves se realiza la Expo Empleo, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (MTESS) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El objetivo es cubrir 1.400 vacancias laborales en distintos rubros.

Verónica López, viceministra de Empleo y Seguridad Social, comentó que representantes de 40 empresas estarán entrevistando a los interesados, a quienes instó a revisar con detalles los requisitos para cada puesto, de modo a que la postulación tenga mayor posibilidad.

“Le instamos a la gente a que no solo se postule al azar, sino que lea primeramente el perfil requerido para saber si reúne las condiciones”, dijo.

Mujer con cabello largo frente a un micrófono con logo de ABC Color, vestida con traje oscuro y blusa a rayas, en un fondo de panel colorido.
Verónica López, viceministra de Empleo y Seguridad Social del MTESS

Por otro lado, destacó que la feria está dirigida a postulantes de todas las edades y remarcó que incluso quienes no puedan llegar hasta el predio de la ARP pueden igualmente acceder al Portal Emplea Py, del MTESS, donde deben dejar sus datos.

“Que carguen correctamente su número de teléfono y su correo electrónico, de manera que en caso de que la empresa desee hacerle una entrevista, podamos contactar con ellos de esa manera”, señaló.

Lea más: Nuevo monto de bonificación por hijo de trabajadores tras reajuste del salario mínimo

Postulantes resaltan dificultad para encontrar trabajo

El equipo de ABC conversó con algunos de los postulantes presentes esta mañana y la mayoría coincidió en que se topan con muchas dificultades para acceder a un trabajo formal pese a contar con experiencia.

Una joven comentó que dejó de trabajar a causa de su reciente maternidad, pero ahora se encuentra en condiciones de volver. Sin embargo, su nueva condición de madre se convirtió en una de las trabas que le ponen para darle una oportunidad.

“Nunca me llaman a pesar de tener experiencia y después me dicen: ‘¿Vas a poder con tu hija?’. Ese tipo de preguntas me hacen”, contó.

Otra joven manifestó que, si bien recién hace un mes se encuentra buscando empleo tras renunciar a su último trabajo, se encontró con varias dificultades. “Creo que es cuestión de ser persistente en la búsqueda, dependiendo mucho de la experiencia que tenga la persona, pero sí hay muchas limitantes”, expresó.

Grupo de personas sentadas bajo un toldo rojo, mirando sus teléfonos con expresiones de tristeza y tranquilidad en un ambiente exterior.
Postulantes a las distintas vacancias laborales que se ofrecen en la Expo Empleo que se realiza en el predio de la ARP

Por su lado, un postulante de 34 años contó que tiempo atrás se desempeñó en el área financiera, pero salió del país en busca de mejores oportunidades. Las cosas no salieron como esperaba y tuvo que volver; desde entonces no pudo encontrar un trabajo formal, por lo que se sostiene trabajando como conductor de plataforma.

Lea más: App para acceder a cursos gratuitos de Sinafocal: qué ofrecen y cómo inscribirse

ABC Empleos