EBY admite limitaciones presupuestarias y plantea buscar fondos externos para la defensa costera

Durante la visita del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente Pedro Alliana a la zona de obras de Aña Cua, donde verificaron el avance de los trabajos, el director de la margen derecha de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, señaló, en conversación con los medios de prensa, que las dificultades presupuestarias influyen directamente en el avance del proyecto de defensa costera para Ayolas.

Explicó que, actualmente, la obra del brazo Aña Cua, donde se prevé la instalación de tres unidades generadoras que permitirán incrementar en un 10 % la producción de energía eléctrica, está siendo financiada con recursos propios de la EBY. Agregó que el objetivo es aplicar el mismo esquema al proyecto de defensa costera, aunque reconoció que, debido a su costo superior a los US$ 100 millones, será necesario buscar financiamiento externo, probablemente mediante gestiones impulsadas por el Gobierno nacional.

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Gran necesidad

Por su parte, Vidal Cáceres manifestó recientemente que la presencia del fenómeno de El Niño vuelve a poner en evidencia la necesidad de ejecutar el proyecto de defensa costera para proteger a las familias asentadas en las zonas ribereñas bajas de Ayolas, donde las inundaciones generan importantes pérdidas materiales y obligan, en muchos casos, al abandono de las viviendas.

Añadió que las crecidas del río Paraná obligan con frecuencia a numerosas familias a trasladarse a campamentos temporales, situación que ocasiona cuantiosos daños materiales y la pérdida de animales domésticos. “Se trata de un reclamo histórico de la ciudadanía, que desde hace décadas sufre las consecuencias de las crecidas cíclicas del río Paraná”, indicó.