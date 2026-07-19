¿Debo preocuparme si mi nombre figura en el historial crediticio?

Figurar en “Informconf” era sin dudas un motivo de preocupación y estrés para muchos ciudadanos hace unos años; sin embargo, desde la promulgación de la Ley N° 6534/2020 “De protección de datos personales crediticios” cambia el enfoque sobre estos datos, que anteriormente recopilaba las operaciones morosas, demandas y demás.

Dicha normativa obliga a los burós de crédito como Equifax (ex-Informconf) y otras similares que generan estos reportes, a incorporar las informaciones positivas como el historial de pagos de préstamos financieros, comerciales e incluso de servicios, que ayudan a los otorgadores de créditos a tener una mirada más equilibrada y justa sobre la situación financiera de los usuarios.

En otras palabras, que tu nombre figure en los registros de burós de crédito puede resultar positivo, dependiendo de las operaciones financieras que el usuario necesite realizar y que requiera antecedentes sobre operaciones comerciales y financieras. Anteriormente, el temido Informconf solo recopilaba los datos morosos de las personas, demandas y estas informaciones permanecían en la base de datos de la empresa por 10 años, lo que ha derivado en muchas dificultades a los ciudadanos.

Posteriormente con la Ley N° 6534 “De protección de datos personales”, conocida como la “Ley Informconf”, se establecieron sanciones a empresas que revisen el historial crediticio durante procesos de empleo, se prohíbe el uso de datos para fines laborales o negar atención médica, y limita a 5 años el tiempo que las personas pueden permanecer en la lista de morosos, salvo excepciones.

Historial crediticio, más que un registro moroso

El reporte de crédito, más conocido como el Informconf, muestra la información comercial de las personas y empresas con respecto a la adquisición y uso de productos de crédito, deudas, conducta de pagos, cheques rechazados y otros datos referidos al comportamiento financiero.

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En los últimos días nuevamente cobró notoriedad, luego de que la Ande anunciara que reportaría a sus clientes morosos.

Esta información recopilada por los burós de créditos, como se llama a las empresas que toman estos datos, es válida para instituciones y personas para distintos fines, ya sean comerciales o financieros. No así para contratación de personal, que está estrictamente prohibido para este uso, según la legislación actual.

Así, las entidades (como bancos, financieras y retails) al momento de ofrecer financiación (tarjetas de crédito, préstamos, tarjetas de crédito al consumo, etc.) consultan el reporte de crédito para conocer el comportamiento comercial de personas y empresas. La información del informe es analizada junto con el resto de documentación que solicitan y, en base a ese análisis, adoptan las decisiones que se ajustan a sus políticas de crédito y capacidad de pago del cliente.

Según datos de Equifax (empresa que adquirió Informconf desde el 2013), más de 2.000.000 de personas cuentan con información de cumplimiento de pago en su historial, lo que permite evaluar la historia completa de los sujetos de crédito. Por eso, también resulta relevante que los usuarios tengan la facilidad de consultar su reporte de crédito para conocer los datos que ven las entidades y poder actualizarnos en caso de necesidad.

¿Cómo se puede consultar el reporte de crédito?

Para acceder al detalle de crédito, el usuario puede solicitar su reporte a través de más de 10.000 puntos de cobranza en todo el país como Aquí Pago, Practipago, Pago Express y Wepa, o de forma digital en Pago Móvil y billetera electrónica de Personal.

Precios para el acceso a la información de préstamos

En los citados puntos se puede solicitar el reporte de crédito, presentando la cédula de identidad, abonando entre G. 18.000 y G. 30.000 para obtener una clave de acceso que le permitirá contar el respectivo registro.

También se puede solicitar ingresando al sitio web de Equifax o Informconf, donde se le solicitarán algunos datos personales, y la clave se le enviará al correo tras el pago de una tarifa, que ronda entre G. 36.000 y G. 70.000.

Otras de las formas de acceder es contactando gratuitamente al call center de Equifax al 0800 11 4636 o al (021) 439-9000, donde un asesor le brindará detalles sobre el reporte y las actualizaciones o correcciones necesarias.

No obstante, también figuran en el sistema otros burós de crédito como BICSA (Buró de Información Comercial), Criterion e Infomercio, aunque en menor escala de datos.

Por otra parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) también habilitó desde marzo de este año un portal para acceder en línea a los reportes de estado de deuda de la Central de Riesgo Crediticio (CRC), de manera gratuita. Este buró contiene información exclusivamente del sistema financiero.

Cuentas morosas se borran al ponerse al día

Si el usuario que registre operaciones morosas desea salir de esa condición, debe abonar la deuda a la entidad que lo incluyó en dicha lista. Una vez eliminada la morosidad, ya no contará con ningún registro y no debe pagar nada al buró de créditos para eliminar dato alguno.

Las entidades suelen actualizar los burós de crédito en un lapso de 24 a 72 horas hábiles tras reportar el pago, aunque por ley el plazo máximo de actualización puede extenderse, dependiendo de la política del buró.

La información se actualiza una vez que la empresa comunica el pago, pero también se puede solicitar la actualización, enviando un comprobante de pago al buró de crédito donde figura el registro moroso.

Cambia el enfoque

Desde la promulgación de la Ley Nº 6534/2020 “De protección de datos personales” cambia el enfoque sobre las operaciones morosas.

De 24 a 72 horas hábiles

Las entidades suelen actualizar los datos en un lapso de 24 a 72 horas hábiles, tras reportar el pago, aunque puede extenderse un poco más.