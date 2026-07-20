Tras décadas de promesas, finalmente comenzó la construcción de la ruta de todo tiempo a Humaitá y Paso de Patria

Lo que durante décadas fue una promesa repetida por sucesivos gobiernos comenzó finalmente a convertirse en realidad. Tras innumerables reclamos ciudadanos, manifestaciones y exigencias de autoridades locales y pobladores de Humaitá y Paso de Patria, se iniciaron los trabajos para la construcción del pavimento rígido de la ruta PY 04, que conectará de manera permanente a ambas comunidades con la capital departamental.

Lea más: La ansiada ruta Pilar Humaitá Paso de Patria una vía al desarrollo tras décadas de aislamiento.

Las primeras tareas corresponden al movimiento de suelo, desbroce, excavación de zanjas de drenaje y preparación del terreno. También se ejecutan alambrados perimetrales y otras obras preliminares indispensables para la construcción del corredor vial.

En sectores como Paso Pucú y el acceso a Paso de Patria, el despliegue de maquinarias pesadas y cuadrillas de obreros es notorio. También avanzan los trabajos de limpieza de la franja de dominio y la conformación del terraplén que servirá de base al futuro pavimento de hormigón.

El proyecto contempla una extensión total de 65 kilómetros, divididos en dos contratos. El Lote 1 comprende el tramo Pilar–Humaitá, con 33,6 kilómetros de pavimento rígido, además de 6,4 kilómetros de accesos y obras complementarias.

Esta sección fue adjudicada a Constructora Acaray S.A., representada legalmente por Julio Daniel Meza Spina y con el ingeniero Julio Cabañas como responsable técnico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Lote 2 corresponde al tramo Humaitá–Paso de Patria, de 25 kilómetros, cuya ejecución está a cargo del Consorcio Caminos del Sur, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y Constructora Heisecke S.A.

La inversión total asciende a G. 446.437.609.809, equivalentes a unos 59 millones de dólares. Del monto global, G. 242.296.653.633 corresponden al primer lote y G. 204.140.956.176 al segundo lote.

Más allá de la magnitud de la inversión, los habitantes de la zona recuerdan que esta obra llega con varias décadas de atraso.

Durante años, cada período electoral estuvo acompañado por anuncios de pavimentación que nunca se concretaban, mientras miles de pobladores continuaban soportando caminos de tierra intransitables en épocas de lluvia, con enormes dificultades para acceder a servicios de salud, educación, comercio y turismo.

La pavimentación representa un cambio trascendental para Humaitá y Paso de Patria, dos distritos que albergan algunos de los principales escenarios de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y que poseen un importante potencial para el desarrollo del turismo histórico.

Aunque el inicio de las obras genera expectativas, la ciudadanía también mantiene la cautela. Los pobladores recuerdan que la ruta fue una promesa repetida durante décadas y sostienen que el verdadero logro llegará únicamente cuando el pavimento esté completamente terminado y habilitado al tránsito.

Solo entonces podrá decirse que el Estado saldó una deuda histórica con una zona que durante demasiado tiempo permaneció olvidada.