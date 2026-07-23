¿Desde cuándo rige el reajuste del salario mínimo para la pensión de adultos mayores? Esto dice el MDS

El Presidente de la República, Santiago Peña, decretó un reajuste del 5% del salario mínimo, el cual rige desde el 1 de julio de este año, mediante el decreto N° 6.225.

Con esta decisión del Poder Ejecutivo, el salario mínimo quedó establecido en G. 3.044.000, siendo el jornal diario de G. 117.077.

El mismo afecta a varios montos establecidos en jornales diarios, como multas, tasas y otros, como la pensión de adultos mayores, que a diferencia de las multas de tránsito, que ya varían a partir de la vigencia del reajuste del salario mínimo, las pensiones recién se reajustan a partir de la vigencia del nuevo presupuesto que rige desde enero del año que viene, según explicó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

“Está establecido en la ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en un articulado, de que estas variaciones tienen su impacto, así como por ejemplo el salario mínimo de los funcionarios públicos que recién a partir de enero se actualiza el monto sobre el cual ha tenido la variación del salario mínimo y lo mismo ocurre con la pensión de adultos mayores”, precisó.

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¿Cuánto será la pensión con el reajuste?

Según indicó el ministro Rojas, hoy los adultos mayores que reciben la pensión están cobrando G. 724.600 y a partir de enero van a estar cobrando un poco más de G. 761.830.

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Insistió en que el salario mínimo varía durante mediados del año y al siguiente año, a partir del primer mes, se hace el ajuste, que en este caso, sería a partir de enero del 2027, durante una entrevista con la radio 1020 AM.

Según indicaron desde el ministerio a nuestra redacción, para este mes se prevé el pago a 376.442 adultos mayores.