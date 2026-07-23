Economía
23 de julio de 2026 a la - 01:00

Hay 1.315.787 contribuyentes y casi el 70% en Capital, Central y Alto Paraná

Contribuyentes ante la DNIT pasaron de 557.944 en 2010 a 1.270.061 en 2025.
Contribuyentes ante la DNIT pasaron de 557.944 en 2010 a 1.270.061 en 2025.Archivo, ABC Color

La cantidad de contribuyentes registrada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) pasó de 557.944 en 2010 a 1.270.061 en 2025. El aumento fue de 712.117 contribuyentes, equivalente a 127,6% en quince años. Al primer semestre de 2026, el registro llegó a 1.315.787, cifra que ya supera en 45.726 el nivel de cierre de 2025, con una diferencia de 3,6%. La evolución muestra una ampliación considerable del universo tributario, aunque este indicador, por sí solo, no permite medir el grado de formalización efectiva, el nivel de actividad ni el aporte recaudatorio de cada contribuyente.

Por ABC Color

El crecimiento presenta una marcada concentración geográfica. En 2025, Central reunió 429.275 contribuyentes, equivalente al 33,8% del total nacional. Capital ocupó el segundo lugar con 266.952, una participación de 21,0%, y Alto Paraná se ubicó tercero con 155.416, que representó 12,2%. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron 67,1% del padrón. Al sumar Itapúa, con 78.646, y Caaguazú, con 60.021, los cinco principales territorios explicaron 78% del total.

La estructura se mantuvo prácticamente sin cambios al cierre del primer semestre de 2026. Central contabilizó 443.320 contribuyentes; Capital, 274.772; y Alto Paraná, 162.390. Itapúa llegó a 81.504 y Caaguazú a 62.522. Estos datos reflejan el peso económico y poblacional del eje metropolitano, junto con la relevancia de los principales polos comerciales, productivos y de servicios del interior.

Cantidad de contribuyentes por Departamento
Cantidad de contribuyentes por Departamento

No obstante, varios departamentos exhibieron incrementos porcentuales superiores, aunque partieron de niveles más reducidos. San Pedro presentó la mayor expansión relativa entre 2010 y 2025: pasó de 11.502 a 37.707 contribuyentes, un aumento de 227,8%. Concepción creció 203,3%; Canindeyú, 198,3%; Caazapá, 196,4%; Amambay, 188,2%; Guairá, 187,4% y Caaguazú, 181,7%. El comportamiento evidencia una ampliación territorial del registro tributario, pero no modificó sustancialmente la concentración en Central, Capital y Alto Paraná.

En el extremo inferior, Alto Paraguay registró 1.387 contribuyentes en 2025 y 1.424 al 30 de junio de 2026. Boquerón contabilizó 13.808 y 14.251, respectivamente; Presidente Hayes, 14.005 y 14.587; y Ñeembucú, 11.503 y 11.958. La comparación entre departamentos debe considerar las diferencias en población, estructura productiva y densidad empresarial.

La serie de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también muestra cambios abruptos que requieren una aclaración metodológica. El total pasó de 824.179 en 2019 a 1.314.705 en 2020, una suba de 59,5%. Posteriormente, descendió de 1.408.447 en 2022 a 1.108.479 en 2023, una reducción de 21,3%. Desde entonces se observó una recuperación: 1.184.882 en 2024; 1.270.061 en 2025 y 1.315.787 a junio de 2026. Sin información adicional, no corresponde atribuir estos saltos únicamente al ciclo económico, ya que también podrían responder a cambios administrativos, depuraciones o criterios de registro.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones