Hay 1.315.787 contribuyentes y casi el 70% en Capital, Central y Alto Paraná

El crecimiento presenta una marcada concentración geográfica. En 2025, Central reunió 429.275 contribuyentes, equivalente al 33,8% del total nacional. Capital ocupó el segundo lugar con 266.952, una participación de 21,0%, y Alto Paraná se ubicó tercero con 155.416, que representó 12,2%. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron 67,1% del padrón. Al sumar Itapúa, con 78.646, y Caaguazú, con 60.021, los cinco principales territorios explicaron 78% del total.

La estructura se mantuvo prácticamente sin cambios al cierre del primer semestre de 2026. Central contabilizó 443.320 contribuyentes; Capital, 274.772; y Alto Paraná, 162.390. Itapúa llegó a 81.504 y Caaguazú a 62.522. Estos datos reflejan el peso económico y poblacional del eje metropolitano, junto con la relevancia de los principales polos comerciales, productivos y de servicios del interior.

No obstante, varios departamentos exhibieron incrementos porcentuales superiores, aunque partieron de niveles más reducidos. San Pedro presentó la mayor expansión relativa entre 2010 y 2025: pasó de 11.502 a 37.707 contribuyentes, un aumento de 227,8%. Concepción creció 203,3%; Canindeyú, 198,3%; Caazapá, 196,4%; Amambay, 188,2%; Guairá, 187,4% y Caaguazú, 181,7%. El comportamiento evidencia una ampliación territorial del registro tributario, pero no modificó sustancialmente la concentración en Central, Capital y Alto Paraná.

En el extremo inferior, Alto Paraguay registró 1.387 contribuyentes en 2025 y 1.424 al 30 de junio de 2026. Boquerón contabilizó 13.808 y 14.251, respectivamente; Presidente Hayes, 14.005 y 14.587; y Ñeembucú, 11.503 y 11.958. La comparación entre departamentos debe considerar las diferencias en población, estructura productiva y densidad empresarial.

La serie de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también muestra cambios abruptos que requieren una aclaración metodológica. El total pasó de 824.179 en 2019 a 1.314.705 en 2020, una suba de 59,5%. Posteriormente, descendió de 1.408.447 en 2022 a 1.108.479 en 2023, una reducción de 21,3%. Desde entonces se observó una recuperación: 1.184.882 en 2024; 1.270.061 en 2025 y 1.315.787 a junio de 2026. Sin información adicional, no corresponde atribuir estos saltos únicamente al ciclo económico, ya que también podrían responder a cambios administrativos, depuraciones o criterios de registro.

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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones