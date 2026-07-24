Fondo Vela de CAF: emprendimientos de Paraguay podrán postularse para captar inversiones

CIUDAD DE MÉXICO (enviado especial). El nuevo Fondo Vela, lanzado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el martes último, no solo apunta a los grandes ecosistemas de emprendimiento de la región, sino que busca ampliar las oportunidades para economías medianas y pequeñas como Paraguay.

Así lo afirmó la gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, Alejandra Botero, durante una conferencia exclusiva con periodistas latinoamericanos, tras el lanzamiento del instrumento en la Ciudad de México, en la que explicó que uno de los principales objetivos del fondo es corregir las asimetrías que históricamente concentraron las inversiones de impacto en países más grandes.

“En el caso de Paraguay, no hay cap (límite máximo de inversión); hay incentivos”, señaló Botero al ser consultada específicamente sobre Paraguay.

Explicó que, mientras Brasil y México cuentan con límites máximos de participación dentro del fondo para evitar una excesiva concentración de recursos, Paraguay integra el grupo de economías que CAF pretende fortalecer mediante una búsqueda más activa de proyectos.

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“Por eso la invitación a que busquemos emprendimientos y fondos que estén trabajando en Paraguay o que tengan una vocación de trabajar en Paraguay”, expresó.

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Fondo Vela: Emprendimientos locales y regionales podrán acceder

Botero aclaró que el fondo no exige que las empresas sean exclusivamente paraguayas, sino que generen impacto en el país.

Según explicó, podrán postular tanto emprendimientos nacionales que desarrollen sus actividades únicamente en Paraguay como aquellos con presencia regional.

“Si hay un emprendedor paraguayo que tiene un proyecto regional, por dar un ejemplo, que trabaja en Uruguay, Argentina y Brasil, ese es perfecto para nuestro fondo porque queremos atender varias economías a la vez. Pero si es un emprendedor paraguayo que trabaja en Paraguay, también funciona perfecto”, afirmó.

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El objetivo es llevar la inversión de impacto a toda la región

La ejecutiva recordó que el propósito del Fondo Vela es expandir la inversión de impacto hacia mercados donde este tipo de financiamiento aún tiene escaso desarrollo.

“Lo que queremos es que la inversión de impacto escale no solo a México, Brasil y Colombia, sino que llegue a Centroamérica, al Caribe y a las economías medianas de la región”, sostuvo.

El fondo buscará financiar emprendimientos y fondos que desarrollen soluciones innovadoras en cinco áreas estratégicas: biodiversidad, economía azul, agricultura regenerativa, reducción de la pobreza e inclusión financiera.

Convocatoria abierta para proyectos

Botero informó que CAF habilitó una plataforma para que emprendedores presenten sus iniciativas, las cuales serán evaluadas por Sonen Capital y Fondo de Fondos de México, administradores del vehículo de inversión.

Explicó que la convocatoria ya está abierta y que el objetivo es comenzar a conformar un portafolio de proyectos mientras continúa la captación de inversionistas.

“Queremos incentivar y recomendarles a todos los emprendedores que estén trabajando en estos temas que apliquen al fondo”, manifestó.

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El Fondo Vela nace con un aporte inicial de US$ 20 millones de CAF, que actúa como inversionista ancla, y aspira a alcanzar entre US$ 100 millones y US$ 150 millones mediante la incorporación de inversionistas institucionales y privados.

El fondo, con una duración máxima de 12 años, condiciona el 20% de la comisión de desempeño de los administradores al cumplimiento de métricas de impacto, priorizando sectores como salud, educación, agricultura y sostenibilidad.