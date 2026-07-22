CAF lanzó el Fondo Vela: el nuevo vehículo para atraer inversiones y financiar proyectos de impacto

CIUDAD DE MÉXICO (enviado especial). El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lanzó el Fondo Vela, un vehículo de inversión de impacto con el que busca movilizar entre US$ 100 y US$ 150 millones para financiar proyectos de desarrollo sostenible en la región. Con esta iniciativa, el organismo apuesta a atraer capital privado hacia emprendimientos que, además de generar retornos financieros, contribuyan a reducir brechas sociales y ambientales en América Latina y el Caribe, incluido Paraguay.

El nuevo instrumento fue presentado durante un evento realizado en Ciudad de México, con la participación de autoridades de CAF y representantes del Gobierno de México. Durante el acto se anunció que el banco participará como inversionista ancla con un aporte inicial de US$ 20 millones, mientras que el fondo será administrado por Sonen Capital, de Estados Unidos, junto con el Fondo de Fondos de México.

Más allá de la estructura financiera, durante la presentación los directivos de CAF coincidieron en que el objetivo es demostrar que es posible combinar rentabilidad con impacto social y ambiental, movilizando recursos privados hacia sectores que tradicionalmente enfrentan dificultades para acceder al financiamiento.

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Fondo vela: Un nuevo instrumento para movilizar capital

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que América Latina atraviesa “un momento de bisagra” marcado por las transiciones digital, energética y ambiental, en el que resulta imprescindible incrementar la inversión para elevar la productividad y reducir las brechas de desarrollo.

Explicó que los recursos públicos y multilaterales siguen siendo indispensables, pero ya no son suficientes para atender las necesidades de la región, por lo que la participación del sector privado se vuelve una condición esencial.

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“Tenemos una gran necesidad de movilizar mucho más capital, inversiones que sean capaces de generar resultados económicos, sociales y ambientales más concretos, cerrar la brecha de financiamiento que exige aumentar la inversión y aumentar la productividad”, afirmó.

Recordó que, cuando el directorio aprobó la capitalización de CAF hace cinco años, surgió el desafío de encontrar mecanismos para atraer más recursos privados hacia América Latina.

“¿Cómo podemos ayudar a crear más mercados, cómo reducir riesgos, cómo atraer más inversionistas? De ahí nace justamente el propósito de este fondo”, señaló.

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Según explicó, Vela representa el primer fondo regional de inversión de impacto estructurado por un banco multilateral de desarrollo con cobertura para 25 países de América Latina y el Caribe.

CAF aspira a que el vehículo alcance un tamaño de entre US$ 100 y US$ 150 millones, con una inversión inicial de US$ 20 millones por parte del organismo.

Las inversiones se concentrarán en cinco áreas consideradas prioritarias: reducción de la pobreza, inclusión financiera, biodiversidad, economía azul y agricultura regenerativa.

Díaz-Granados destacó además que uno de los elementos diferenciadores del fondo será que parte de la remuneración de sus administradores dependerá del cumplimiento de objetivos sociales y ambientales verificables, además de la rentabilidad financiera.

“Buscamos demostrar que es posible alinear los intereses de los inversionistas, los gestores y las comunidades alrededor de resultados que deben ser financieramente sólidos, pero que también tienen que tener transformación social e impacto ambiental verificable”, expresó.

Asimismo, resaltó que el fondo pretende fortalecer el ecosistema regional de inversión de impacto, atraer nuevos inversionistas y apoyar emprendimientos capaces de resolver problemas estructurales de América Latina sin renunciar a la rentabilidad.

¿Por qué un fondo de impacto?

La gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, Alejandra Botero, explicó que la creación de Vela responde a una reflexión sobre el papel que debe desempeñar un banco de desarrollo en la actualidad.

“Si uno piensa en una fórmula perfecta para un banco de desarrollo, es justamente la inversión de impacto. Es algo que genere retornos y que apoye soluciones a temas sociales y ambientales, pero con retorno financiero”, sostuvo.

Afirmó que el objetivo no es únicamente generar empleo, sino permitir que los proyectos exitosos puedan escalar hacia otros países y producir transformaciones sostenibles.

Botero recordó que CAF lleva casi seis décadas trabajando en la región, lo que le permitió conocer de cerca los principales desafíos de desarrollo y detectar oportunidades donde el mercado todavía presenta limitaciones.

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En ese sentido, explicó que la inversión de impacto sigue siendo un segmento reducido dentro del mercado financiero y que, en América Latina, existe una fuerte concentración del capital en pocos países.

“Ahí es donde entramos nosotros a jugar ese rol catalítico y así poder movilizar capital y atraer inversionistas y socios estratégicos. Vamos a ser los primeros en lanzarnos al agua para generar ese efecto demostrativo y que la inversión de impacto no sea solamente un tema nicho, sino que realmente permee la inversión en general”, afirmó.

También señaló que uno de los objetivos del fondo será mejorar la transparencia en la medición de resultados y evitar el denominado impact washing, mediante métricas internacionales, verificaciones independientes y un esquema que condiciona parte de la remuneración de los gestores al cumplimiento de metas de impacto.

Pobreza, desigualdad e inclusión financiera

Durante su exposición, Botero sostuvo que las prioridades sociales del fondo responden a los principales desafíos que enfrenta la región.

“Somos la segunda región más desigual de todo el mundo y tenemos casi un 25% del total de la población viviendo en pobreza, lo cual afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables”, afirmó.

Por ello, indicó que el Fondo Vela buscará apoyar iniciativas que amplíen el acceso a educación, salud, empleo y servicios básicos, además de proyectos de telemedicina y otras soluciones tecnológicas orientadas a reducir las brechas sociales.

La ejecutiva también hizo énfasis en la inclusión financiera como otra de las áreas prioritarias.

Explicó que, pese al crecimiento de las tecnologías financieras y de la inteligencia artificial, el 30% de los adultos de América Latina aún no posee una cuenta financiera y solo tres de cada diez acceden a crédito, por lo que existe un amplio espacio para impulsar emprendimientos innovadores.

Biodiversidad y agricultura

En el componente ambiental, Botero sostuvo que América Latina posee ventajas comparativas que todavía pueden aprovecharse mejor mediante inversiones privadas.

Recordó que la región alberga cerca del 40% de la biodiversidad mundial y cuenta con 11 de los 14 biomas existentes, lo que abre oportunidades para desarrollar modelos de bioeconomía, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, mencionó el potencial de la economía azul, considerando que alrededor del 30% de la población latinoamericana vive en zonas costeras, así como el desarrollo de la agricultura regenerativa y la ganadería sostenible, en una región que produce cerca del 40% de las exportaciones netas de alimentos del mundo.

Para CAF, estos sectores reúnen las condiciones para atraer inversión privada, generar rentabilidad y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.