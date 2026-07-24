J. A. Saldívar: exigen al MOPC reparar una draga abandonada hace más de un año

Pobladores de la compañía Toledo Cañada, en Julián Augusto Saldívar, solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de una draga. La maquinaria permanece abandonada desde hace más de un año a la vera de un arroyo sin nombre, pese a la necesidad de ejecutar trabajos de limpieza en el cauce.

La maquinaria se encuentra sobre una calle transversal a la calle Mbokajaty, a una cuadra del Club 4 de Octubre, a la altura del kilómetro 26 de la ruta D027.

Los lugareños cuestionaron que el equipo continúe abandonado sin que sea reparado o destinado a otras tareas. Mencionaron que el equipo podría utilizarse para la limpieza del arroyo y evitar posibles afectados durante el fenómeno de El Niño.

Christian Domínguez, poblador de la zona, manifestó que el tractor permanece en el lugar desde hace más de un año.

“Vi la dragadora algunos meses atrás en el lugar mientras realizaba traslados en plataformas; hace tiempo que se encuentra fuera de servicio, como un año, y está al lado de un arroyo”, mencionó.

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El vecino indicó que el estado de abandono de la maquinaria preocupa a la comunidad, ya que el único arroyo que atraviesa la ciudad requiere de una limpieza periódica para evitar la acumulación de sedimentos y malezas.

Carlos Rojas, otro poblador, afirmó que la reparación de la draga permitiría realizar esos trabajos preventivos.

“Se aproxima El Niño y las lluvias van a estar intensas. La falta de mantenimiento del arroyo podría exponer a varias familias a inundaciones y sería bueno contar con el equipo”, refirió.

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Intentamos obtener una versión oficial sobre la denuncia. Nos comunicamos con la Dirección de Comunicación del MOPC para derivar el caso a los responsables del Departamento Taller de la institución, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al caso.