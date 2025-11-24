Vecinos se manifestaron frente a la sede del MOPC para exigir la reparación de los caminos

Durante la protesta, los pobladores reclamaron al MOPC que las vías internas se tornaron intransitables y afectan a los pequeños e incluso grandes productores agrícolas.

Roberto Almirón, uno de los vecinos afectados, lamentó la falta de mantenimiento de los accesos, a pesar de que están cerca de la sede regional del MOPC.

“A media cuadra de la planta asfáltica no tenemos camino. Presentamos varias veces pedidos para el arreglo, pero no nos hacen caso. Los vecinos estamos cansados de arreglar con pala”, cuestionó.

Otra vecina, Ana Bobadilla, afirmó que la comunidad del kilómetro 26 Monday es “emblemática” de Minga Guazú, pero que sus habitantes se sienten totalmente ninguneados por el representante del MOPC e incluso de la Municipalidad.

“Somos la comunidad más olvidada de Minga Guazú. El peaje de Tape Porã nos tiene acorralados y no permite el paso de maquinaria del MOPC ni de la Municipalidad. Llevamos nuestros pedidos, pero no nos hacen caso”, expresó.

El concejal departamental César Paredes (ANR) acompañó la movilización y criticó la falta de respuestas del MOPC.

“Veo a pequeños productores, dueños de canteras, piscicultores. Es triste que tengamos que manifestarnos solo para pedir un arreglo de camino. No pedimos asfaltado ni puentes. Mañana trataremos esto en la Junta Departamental y también pediremos apoyo al gobernador de Alto Paraná, César Torres”, anunció.

MOPC alega limitaciones operativas

Por su parte, el jefe del Distrito Nº 10 del MOPC en Alto Paraná, Ing. Alejandro Leite, dijo a los manifestantes que la institución trabaja según la disponibilidad de recursos y maquinaria.

“Nos movemos en base a lo que nos piden y a lo que tenemos disponible. Se usa el 100% de lo que llega. Contamos con cinco motoniveladoras, una pala cargadora, cuatro camiones volquete y una transportadora”, explicó.

Tras la movilización, Leite envió una motoniveladora para iniciar el arreglo de un tramo de 15 kilómetros en el kilómetro 25 Monday.