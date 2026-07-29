Senave aplicará exoneraciones en 103 trámites mediante la Cédula Mipymes

El MIC en un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), oficializó el lanzamiento de beneficios asociados a la Cédula Mipymes. La medida se fundamenta en las disposiciones de la Ley N.º 7444/25 de Mipymes.

En ese marco, se socializó la aplicación de la Resolución N.º 500/26 que abarcará una exoneración a trámites fitosanitarios y busca integrar formalmente a miles de unidades productivas a la economía nacional.

El presidente del Senave, Ramiro Samaniego, comentó que como institución venían recibiendo pedidos relacionados con la exoneración de tasas para pequeños productores.

Señaló que, mediante esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a exoneraciones y descuentos en servicios de registro, mantenimiento, habilitación, renovación, certificaciones y otros trámites contemplados en el arancel vigente del Senave.

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“Sabemos que eso generará un gran incentivo a la formalización, principalmente de lo que son los pequeños emprendedores, y facilitaremos su implementación mediante el certificado de cumplimiento tributario al día y la Cédula Mipymes tramitada en el MIC, para poder obtener todos esos beneficios”, detalló.

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Samaniego comentó que el ente tiene monitoreados alrededor de 6.300 usuarios en todo el sistema, gran parte de ellos microemprendedores que podrán acceder a esta exoneración.

¿En qué consiste el beneficio?

De acuerdo a lo explicado por las autoridades, la iniciativa contempla exoneraciones y descuentos en un total de 103 trámites del Senave, establecidos en la Resolución N.º 500/26.

Los beneficios según dieron a conocer, abarcan 45 tipos de trámites de la Unidad de Registro, 14 de la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas, 12 de la Dirección de Semillas, 15 de la Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica, 12 de la Dirección de Laboratorios y cinco de la Dirección de Bioseguridad Agrícola.

Beneficio en el Senave

Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, explicó que la resolución aplicada al Senave, durante los primeros tres años contados a partir de la obtención de la Cédula Mipymes, las microempresas dispondrán de una exoneración del 100% en sus aranceles, beneficio que se transformará en un descuento permanente del 75% a partir del cuarto año.

En el caso de las pequeñas empresas, el régimen establece una reducción del 75% durante los primeros tres año inicial, pasando posteriormente a un descuento del 50%.

A su vez, se refirió a las actividades económicas a las que se dedica este sector. En ese sentido, manifestó que el sector del transporte terrestre local de carga encabeza la participación con 2.936 empresas registradas, representando el 11,61% del total.

Le sigue el transporte de carga interdepartamental e internacional con 1.163 firmas (4,60%), el cultivo de soja y producción primaria con 617 empresas (2,44%), el comercio al por mayor de materias primas agrícolas con 444 establecimientos (1,76%) y los servicios de consultoría agronómica con 351 profesionales y empresas (1,39%)

Importancia de las mipymes

Por otra parte, el viceministro, detalló que 500.000 empresas ya disponen de su Cédula Mipymes, las cuales representan el 98% de las empresas del Paraguay. Además el representan el 76,5% del empleo, lo que equivale a brindar sustento a siete de cada diez trabajadores en el territorio nacional, amplió Giménez.

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Precisó que esta iniciativa abre una puerta de oportunidad para el acceso a financiamiento. “Todavía tenemos que, con esto, darles la oportunidad de que puedan conquistar nuevos mercados y que esas oportunidades que se desaprovechan pasen a ser hoy justamente el tema de oportunidad”, subrayó.