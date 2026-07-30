Ñeembucú: inundación golpea a pequeños productores y piden declarar emergencia departamental

Las aguas continúan cubriendo extensas áreas de los distritos de Laureles y Tacuaras, especialmente en las zonas de Ka’arogue, Espinillo e Isla Cabrera.

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Mario Villamayor, productor de la zona, aseguró que el fenómeno conocido en guaraní como “y poñy”, agua que circula sobre la superficie de la tierra, se intensificó por el desagüe de los reservorios de establecimientos arroceros instalados en Ñeembucú y Misiones.

Según relató, el agua invade los campos ganaderos y deja sin posibilidades de producción a numerosas familias, que se ven obligadas a vender su hacienda para afrontar la crisis.

Los productores lamentaron la falta de acompañamiento de las autoridades departamentales y municipales, y solicitan que se declare el estado de emergencia para permitir el ingreso de maquinarias pesadas que posibiliten la limpieza y apertura de los cauces hídricos, facilitando el escurrimiento hacia los ríos Paraná y Paraguay.

El presidente del gremio de los pequeños productores de Ñeembucú, Javier Rolón, informó que pobladores de la zona de Isla Hu realizan trabajos comunitarios para despejar los cauces. Hasta el momento lograron limpiar manualmente unos 100 metros, aunque el tramo total a recuperar alcanza aproximadamente 13 kilómetros hasta el río Paraguay.

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Rolón explicó que la recuperación del cauce permitirá que el agua escurra con normalidad y reduzca las inundaciones que afectan principalmente al distrito de Guazucuá.

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Además, expresó su preocupación por la posible llegada del fenómeno de El Niño, previsto para los próximos meses.

“Ojalá que no venga El Niño como están anunciando, porque sería el fin de los pequeños productores ganaderos”, afirmó.

Gobernador dice no tener informes oficiales

Consultado sobre la posibilidad de declarar la emergencia departamental, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), manifestó que hasta el momento no recibió informes oficiales sobre las inundaciones.

Indicó que conoció la situación únicamente a través de publicaciones de medios digitales y señaló que ninguna institución le comunicó formalmente la magnitud del problema.

Respecto a la limpieza de los cauces, explicó que la Gobernación mantiene conversaciones con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para gestionar el ingreso de más maquinarias que permitan intervenir los principales canales del departamento.

Temor por la llegada de El Niño

Ñeembucú posee una extensa red de arroyos y esteros, entre ellos Isla Hu, Montuoso, Las Hermanas, Ñeembucú y Yacaré, que nacen principalmente en el distrito de Laureles y desembocan en los ríos Paraguay y Paraná.

Los productores temen que la situación se agrave con la llegada del fenómeno El Niño, cuyo inicio fue anunciado para fines de agosto.

Días atrás, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, advirtió que este evento climático podría extenderse durante aproximadamente siete meses, incrementando el riesgo de nuevas inundaciones en el departamento.