Lluvias reavivan la crisis hídrica en Ñeembucú y productores alertan sobre riesgo para la ganadería y la agricultura

Las últimas lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú encendieron nuevamente la alarma en el sector productivo, especialmente entre pequeños ganaderos y agricultores de los distritos de Tacuaras y Laureles, donde extensas áreas permanecen anegadas a causa de la acumulación de agua.

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El pequeño productor ganadero Mario Villamayor, de la compañía Ka´a rogue, distrito de Laureles, afirmó que la situación se agrava porque los cauces naturales se encuentran colmatados y, en algunos casos, bloqueados por obras vinculadas a emprendimientos arroceros.

Según denunció, un importante productor de arroz instalado entre Ñeembucú y Misiones construyó un terraplén de gran altura para formar un reservorio destinado al riego de los cultivos, lo que habría interrumpido el curso natural del arroyo Las Hermanas.

Villamayor sostuvo además que existen problemas similares en la zona de Zanjita, entre Potrero Esteche y Apipé, donde el agua tampoco puede escurrir normalmente hacia el río Paraná.

A su criterio, es urgente reconstruir el puente de Zanjita y realizar una limpieza integral del cauce para restablecer el drenaje.

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Advirtió que, de no ejecutarse estas obras, la inundación seguirá afectando los campos, provocando la pérdida de pasturas y poniendo en riesgo la continuidad de los pequeños productores ganaderos.

“Estamos cansados de esta situación. Las autoridades no nos hacen caso. Parece que quieren que sigamos sufriendo para que los arroceros compren nuestras tierras y las conviertan en cultivos de arroz”, expresó el productor, al tiempo de solicitar la intervención de las autoridades nacionales y departamentales.

Por su parte, el intendente de Guazucuá, Eutilio Riveros (PLRA), también cuestionó la falta de acciones concretas para el mantenimiento de los principales cauces hídricos del departamento.

El jefe comunal afirmó que no existe voluntad política para realizar una limpieza adecuada de los arroyos Las Hermanas, Yacaré, Ñeembucú, y Montuoso, fundamentales para el drenaje de las aguas.

Riveros advirtió que, si las condiciones actuales persisten, la eventual llegada del fenómeno de El Niño podría agravar considerablemente la situación, dejando a numerosas familias aisladas, sin caminos transitables, sin posibilidades de cultivar y con severas pérdidas para la producción pecuaria.

Asimismo, criticó la forma en que se ejecutan los trabajos de limpieza, señalando que las intervenciones se limitan a los bordes de las rutas sin ingresar a los cauces principales.

“Traen la maquinaria, se sacan la foto para las redes sociales, pero no hacen el trabajo como corresponde. Se necesita maquinaria con brazo largo y operadores capacitados para limpiar los canales por donde realmente debe correr el agua”, sostuvo.

Los productores esperan una respuesta urgente de las instituciones responsables, advirtiendo que la falta de obras de drenaje y mantenimiento de los cursos de agua compromete no solo la producción agropecuaria, sino también la permanencia de cientos de familias en el campo.