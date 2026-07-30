Pobreza multidimensional: Carencia en servicios afecta al 82% de habitantes de Puerto Pinasco

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó por primera vez los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel distrital, con cobertura de los 263 distritos del país. A diferencia de los enfoques centrados únicamente en ingresos, esta medición busca identificar privaciones concretas que afectan el bienestar cotidiano de los hogares y que pueden orientar decisiones de política pública en el territorio.

La pobreza multidimensional es el método de medición que evalúa las carencias cotidianas de las personas en múltiples áreas simultáneamente, como la salud, la educación, la vivienda, los servicios básicos y el trabajo, en lugar de depender únicamente de los ingresos monetarios.

Según el INE, el nuevo IPM distrital se estructura en cuatro dimensiones —Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Servicios, Ambiente y Educación— y se plantea como una herramienta para planificación, monitoreo y focalización de intervenciones locales.

Por qué este IPM no es el mismo que el que ya se publica desde 2021

Paraguay cuenta desde 2021 con un IPM que el INE difunde de manera regular, construido a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) y con resultados a nivel nacional y departamental. La diferencia central de esta nueva entrega es la fuente de datos: el IPM distrital se alimenta del Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPV) 2022 y del Censo Indígena 2022.

Esa base censal permite desagregar con mayor detalle las privaciones que enfrentan los hogares en cada municipio, algo que las encuestas continuas no siempre logran con la misma resolución territorial.

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Dónde se registran las menores privaciones

Los niveles más bajos de pobreza multidimensional se concentran en distritos urbanos. De acuerdo con los resultados presentados, los menores porcentajes de privaciones en los hogares aparecen en:

Fernando de la Mora (0,9%)

Lambaré (1,3%)

Villa Elisa (1,6%)

San Lorenzo (2,0%)

Asunción (2,5%)

Ñemby (2,7%)

Pilar (3,1%)

Mariano Roque Alonso (3,2%)

San Antonio (3,4%)

Estas cifras, al provenir de un índice multidimensional, no se refieren a un solo aspecto del bienestar, sino al conjunto de carencias medidas por el IPM.

El otro extremo: la pobreza multidimensional se concentra en el Chaco y focos de la región Oriental

En el extremo opuesto, el INE identifica que las mayores incidencias se concentran en la región Occidental y en zonas específicas de la región Oriental. Los distritos con porcentajes más altos de privaciones multidimensionales en los hogares son:

Puerto Pinasco (82,2%)

Teniente Esteban Martínez (78,3%)

Tte. 1° Manuel Irala Fernández (75,3%)

General José María Bruguez (69,8%)

Mariscal José Félix Estigarribia (64,0%)

Itacuá (61,2%)

Alto Verá (60,2%)

Boquerón (59,6%)

Bahía Negra (59,0%)

Cerro Corá (55,2%)

El contraste entre el mínimo y el máximo —del 0,9% al 82,2%— perfila un país con brechas territoriales pronunciadas cuando se observan condiciones de vida más allá del ingreso.

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¿Qué mide exactamente el IPM distrital?

El IPM distrital basado en el Censo 2022 se compone de cuatro dimensiones y 13 indicadores, orientados a captar privaciones que suelen acumularse en el hogar:

1) Trabajo y Seguridad Social

Hogar sin al menos un perceptor de ingresos

Presencia de niños/adolescentes de 10 a 17 años que trabajan

Personas de 65 años y más sin jubilación ni pensión

Alta carga de dependencia por perceptor (más de 3 personas por perceptor)

2) Vivienda y Servicios

Materiales inadecuados de la vivienda

Hacinamiento

Prácticas inadecuadas o falta de eliminación de basura

3) Ambiente

Uso de carbón o leña para cocinar

Falta de acceso a agua mejorada

Falta de saneamiento mejorado

4) Educación

Inasistencia escolar de niños y adolescentes de 6 a 17 años

Escolarización atrasada

Educación obligatoria incompleta o analfabetismo en personas adultas

Al operar como un índice compuesto, el IPM permite observar no solo la presencia de una carencia, sino la convergencia de varias en un mismo hogar, una lógica clave para el diagnóstico de exclusión persistente.

El INE atribuye la construcción de este IPM distrital a un trabajo realizado con apoyo del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza y con acompañamiento constante de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI).