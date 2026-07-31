Paraguay necesita desarrollar mercado de acciones para impulsar la inversión y el crecimiento, señalan 

El analista y economista Arnold Benítez explicó a ABC Color que Paraguay todavía tiene un mercado accionario poco desarrollado y que la mayor parte de las inversiones se concentra en instrumentos de renta fija, como los bonos.

Según detalló, aproximadamente el 98% del mercado bursátil local corresponde a renta fija, mientras que la renta variable, representada por acciones, tiene una participación cercana al 2%. Estos datos también se corresponden con lo informado por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Añadió que las acciones representan una herramienta clave para generar valor, porque permiten que los inversionistas participen del crecimiento de una empresa. A diferencia de un bono, con el que existe una tasa pactada y un plazo definido, la renta variable depende de la evolución del negocio.

El profesional explicó que una persona que compra acciones puede obtener ingresos mediante los dividendos distribuidos por la compañía y también por el aumento del valor de la acción con el paso del tiempo.

Como referencia, mencionó el caso de Apple, en el que los que compraron acciones cuando tenían un valor mucho menor lograron importantes ganancias gracias a la valorización de la empresa. En Paraguay, citó el caso de un banco, cuyas acciones pasaron de alrededor de G. 100.000 hace 12 a 15 años a niveles cercanos a G. 380.000 actualmente, además del pago de dividendos durante ese periodo.

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El desafío del mercado paraguayo

Benítez agregó que el bajo desarrollo del mercado accionario del país responde a una situación de oferta y demanda. Por un lado, muchas empresas prefieren emitir bonos antes que acciones, porque la emisión de capital implica abrir parte de la propiedad de la compañía.

Dijo que “existe una resistencia cultural del empresario paraguayo a permitir que nuevos accionistas participen en las decisiones de la empresa, aunque mantenga el control mayoritario”.

Por otro lado, explicó que el inversionista local muestra preferencia por instrumentos con mayor previsibilidad, porque conoce desde el inicio la tasa de retorno y el plazo de pago. “El paraguayo es conservador y normalmente va hacia la renta fija porque tiene una tasa definida y sabe cuándo va a cobrar”, explicó.

El economista sostuvo que el desarrollo de la renta variable requiere un cambio de mentalidad, tanto de las empresas como de los inversionistas. Consideró que la educación financiera será clave para que más personas comprendan el funcionamiento de las acciones y los beneficios de invertir a largo plazo.

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Fondos mutuos como puerta de entrada

Para quienes recién comienzan a invertir, Benítez recomendó iniciarse con fondos mutuos, ya que permiten acceder al mercado de capitales con diversificación y mayor facilidad de salida.

Explicó que muchos inversionistas todavía no tienen una cultura de ahorro de mediano y largo plazo, por lo que una inversión directa en acciones puede generar dudas o temor ante cambios en el mercado.

El economista concluyó su análisis con la siguiente referencia: “Paraguay tiene una oportunidad para ampliar su mercado accionario y permitir que más empresas accedan a capital mediante la emisión de acciones, mientras los inversionistas participan del crecimiento de compañías locales".

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