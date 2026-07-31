Yrybucuá: reclaman al MOPC la colocación de lomadas en las cercanías de una escuela

El reclamo de la comunidad educativa obedece a que en el lugar ya ocurrieron varios accidentes de tránsito, muchos de ellos con derivación fatal. Los colonos se pusieron de acuerdo para solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la instalación de por lo menos dos lomadas en ese sector de la ruta, con el objetivo de tratar de proteger la vida de los alumnos de la institución educativa.

El presidente de la ACE, José Villalba, indicó que entre ayer y hoy realizaron una manifestación al costado de la citada vía para hacer conocer a las autoridades del ente estatal la necesidad de contar con los reductores de velocidad en esta parte de la colonia Alemán Cue.

Asimismo, informó que ya presentaron dos notas de pedido al MOPC sobre el proyecto, una en 2025 y otra recientemente, pero que hasta la fecha no tienen ninguna respuesta de las autoridades, señaló el dirigente y padre de familia de la escuela.

Aseveró que toda la población está muy preocupada por el peligro que representa para los alumnos que diariamente se trasladan desde las zonas aledañas para asistir a clases, algunos llevados por sus padres en motocicletas y otros caminando. Indefectiblemente deben cruzar la ruta arriesgando su integridad física todos los días, argumentó Villalba.

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No queremos más víctimas

Agregó que los colonos de la zona ya no quieren que ningún poblador muera por la falta de reductores de velocidad para los vehículos que transitan por esta ruta, mucho menos los estudiantes del local escolar.

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En otro momento, mencionó que, aparte del pedido de las lomadas al Ministerio de Obras Públicas, piden el mejoramiento de las señales de tránsito en unos quinientos metros.

También anunció que presentarán una nota a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la iluminación del área de acceso a la escuela.

Muchos alumnos en peligro

El director de la institución educativa, profesor Fidelino Báez, habló de la necesidad de las lomadas en ese lugar, atendiendo a que la escuela cuenta con 145 alumnos desde el preescolar hasta el noveno grado en los turnos mañana y tarde. Uno de los principales problemas es que la mayoría de los estudiantes utiliza este trayecto para llegar al local escolar, enfatizó.

Los padres de familia esperan una respuesta favorable a su reclamo lo antes posible; de lo contrario, no descartan tomar una medida de presión más drástica.