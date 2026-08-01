IPS alcanzó 24.618 cotizantes parciales en junio; crecimiento se moderó a 1,9%

El trabajo a tiempo parcial comprende a los empleados cuyas horas normales son inferiores a las de una persona ocupada a tiempo completo en una situación comparable. En Paraguay, la Ley 6339/2019 establece una jornada de entre 16 y 32 horas semanales. El indicador incluye exclusivamente a las personas registradas en el IPS bajo esta categoría, por lo que refleja empleo formal con acceso a la seguridad social.

Entre 2022 y 2024, la evolución fue moderada. El promedio mensual pasó de 6.720 cotizantes en 2022 a 7.094 en 2023, con un incremento de 5,6%. En 2024 subió a 8.097 personas, una variación de 14,1%. Durante esos tres años, la cantidad mensual se mantuvo, en general, entre 5.700 y 11.300 trabajadores, aunque hacia el segundo semestre de 2024 comenzó un aumento más pronunciado. En octubre de ese año, el indicador llegó a 11.248 cotizantes.

El cambio más importante ocurrió en 2025. La cantidad pasó de 6.989 trabajadores en enero a 16.058 en marzo y 21.235 en abril. Desde junio hasta octubre se mantuvo por encima de 24.000 personas y alcanzó un máximo de 25.077 en octubre. Como resultado, el promedio mensual de 2025 fue de 18.685 cotizantes, cifra 130,8% superior a la de 2024.

Los datos de 2026 muestran que el nivel elevado se mantiene. El indicador comenzó el año con 7.469 cotizantes, subió a 16.277 en febrero y alcanzó 22.687 en marzo. Luego se estabilizó: abril se cerró con 24.301 trabajadores, mayo con 24.514 y junio con 24.618. El promedio mensual del primer semestre fue de 19.978 personas, 20,5% por encima de las 16.579 observadas en el mismo periodo de 2025.

No obstante, las variaciones interanuales se moderaron conforme avanzó el semestre. En febrero de 2026, el crecimiento frente al mismo mes del año anterior fue de 88,8%, en marzo de 41,3%, en abril de 14,4%, en mayo de 9,4% y en junio de apenas 1,9%. La trayectoria refleja una base de comparación más alta y sugiere una etapa de estabilización después de la fuerte expansión de 2025.

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Desde el punto de vista económico, el aumento del empleo parcial formal puede interpretarse como una ampliación de las opciones de contratación y una mayor cobertura de la seguridad social para quienes trabajan jornadas reducidas. Esta modalidad puede facilitar la participación laboral de estudiantes, personas con responsabilidades familiares o trabajadores que combinan más de una actividad.

Al mismo tiempo, el indicador debe analizarse junto con los ingresos, la estabilidad contractual y las razones por las cuales se trabaja menos horas. El empleo parcial puede ofrecer flexibilidad, pero también puede reflejar subempleo o dificultades para acceder a una ocupación de jornada completa. Por ello, el aumento de cotizantes constituye una señal positiva en términos de formalización, aunque no basta para concluir que mejoró la calidad del empleo. También será necesario conocer qué proporción representan dentro del total de afiliados al Instituto de Previsión Social y en qué sectores se concentra su crecimiento.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones