Tras dos años de espera y reclamos, inicia la construcción de un puente en Pedro Juan Caballero

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio inicio al proceso de construcción de un nuevo puente de hormigón armado que conectará el asentamiento San Rafael con el centro urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La primera intervención consistió en la demolición total de la estructura, que prácticamente fue destruida luego de que desconocidos quemaran el precario puente de madera que se encontraba en el lugar, según informaron los responsables de la obra.

Posteriormente, serán colocados los materiales prefabricados para dar continuidad a los trabajos, cuya duración sería de seis meses, según estimaciones hechas por el ingeniero Roque Florentín, jefe de la División Técnica de Puentes del MOPC.

¿Qué instituciones se encargan de la obra?

La construcción del nuevo puente de hormigón armado será financiada por la Itaipú Binacional; la mano de obra y la disposición de maquinarias corren por cuenta de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras que algunas maquinarias y materiales serán provistos por la Gobernación de Amambay, según informó el gobernador Juan Acosta (ANR).

Son unas 180 familias las que están aisladas tras la destrucción del puente en el asentamiento San Rafael, en inmediaciones de la cárcel regional de esta ciudad, que esperan que se cumplan los plazos previstos para contar con el nuevo puente.

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El presidente de la Comisión Vecinal, Edison Villalba, había manifestado que actualmente están utilizando un camino alternativo habilitado de forma provisoria para salir a trabajar, estudiar o consultar en un hospital, pero están obligados a hacer un recorrido mucho mayor de lo habitual.