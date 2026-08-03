Conacyt en foro de ingenieros: La IA ya modifica la tecnología en Paraguay y exige mayor control profesional

La exposición sobre inteligencia artificial formó parte de la segunda edición del Foro Internacional de Ingeniería (FIING 2026), que organizó recientemente el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) bajo el lema “Generando diálogo para superar grandes desafíos”.

Una de las ponencias del FIING estuvo a cargo del presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Ing. Benjamín Barán Cegla, quien aseguró que la IA puede ayudar en la ingeniería a anticipar fallas de maquinarias, comparar miles de diseños, optimizar cadenas de suministro, generar códigos informáticos y simular el comportamiento de infraestructuras como puentes mediante gemelos digitales.

IA y la Ingeniería, presente y futuro

El experto, doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación y con maestría en Ingeniería Eléctrica, tuvo a su cargo la disertación titulada “IA y la Ingeniería, presente y futuro”. En su exposición abordó las aplicaciones actuales de estas herramientas, sus riesgos y los cambios que podrían introducir en el ejercicio profesional.

“En el futuro vamos a poder tener agentes que codiseñen con nosotros nuestra casa, nuestro puente, nuestro circuito informático, el sistema industrial o lo que sea que estemos haciendo. Vamos a tener un ingeniero no humano trabajando a nuestro lado, ayudándonos a realizar nuestra tarea como ingeniero”, proyectó.

No obstante, señaló que los sistemas generativos pueden producir información falsa, operar como “cajas negras”, sin que sea posible verificar cómo llegaron a una conclusión determinada, y reproducir las deficiencias presentes en los datos con los que fueron entrenados. Por ello, sostuvo que ningún resultado técnico debería emplearse automáticamente en la ingeniería ni en otros ámbitos, sin conocer sus limitaciones ni contar con supervisión humana.

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También alertó sobre la exposición de información confidencial en servidores externos, la posible reducción de puestos laborales administrativos y el riesgo de perder pensamiento crítico en el ejercicio profesional. A su criterio, la capacitación permanente, las normas y la ética serán indispensables ante una tecnología que continuará expandiéndose.

Aplicaciones desarrolladas en Paraguay

El presidente del Conacyt presentó investigaciones desarrolladas en Paraguay que aplican inteligencia artificial a problemas de logística, seguridad informática, producción industrial, diseño satelital y planificación de viviendas sociales.

“En Paraguay también estamos desarrollando aplicaciones concretas de inteligencia artificial (...) En uno de estos trabajos utilizamos un algoritmo que se llama colonia de hormiga. Básicamente optimiza el número de vehículos y calcula a dónde tiene que ir cada vehículo para atender la Región Oriental de nuestro país”, explicó.

Detalló que este sistema resolvía simultáneamente cuántos vehículos eran necesarios y qué trayecto debía seguir cada uno para atender los distintos puntos de distribución de mercaderías. Barán lo presentó como un ejemplo de la capacidad de estas herramientas para encontrar soluciones entre una gran cantidad de combinaciones posibles.

También mencionó un detector de intrusiones para redes informáticas industriales. Estos sistemas de comunicación controlan equipos, maquinarias y procesos productivos. Según explicó, la herramienta de IA puede reconocer el comportamiento habitual de una red y advertir actividades anormales, con el propósito de proteger instalaciones eléctricas y otras infraestructuras críticas frente a ataques informáticos.

Barán citó además una investigación relacionada con los CubeSat, pequeños satélites de estructura modular empleados para experimentación científica, observación y desarrollo tecnológico. En tanto que otro de los proyectos estuvo orientado a viviendas económicas.

“Diseñar muchas casitas, viviendas de interés social, y ver cuál es la más conveniente en términos de eficiencia energética, costo y funcionalidad”, relató.

En este caso, el desafío consistió en comparar numerosos diseños y analizar simultáneamente objetivos que pueden entrar en tensión, como reducir el costo sin perjudicar la eficiencia energética, la distribución de los espacios o las condiciones de habitabilidad, detalló Barán.

Respuestas convincentes que pueden ser falsas

Barán explicó que los modelos generativos identifican y reproducen patrones aprendidos a partir de grandes volúmenes de información. Esa capacidad les permite generar respuestas coherentes, pero no garantiza que el contenido sea verdadero.

“La inteligencia artificial generativa genera objetos digitales parecidos a los objetos con los que aprendió, pero como lo que genera es básicamente al azar, puede generar cualquier cosa que no tiene por qué ser verdad, no tiene por qué ser real. Este problema técnico se conoce con el nombre de “alucinación”. La inteligencia artificial generativa alucina. Queda feo decirlo así, pero miente”, manifestó.

Agregó que además de presentar como verdadera una información inventada o incorrecta, existe el problema de la “caja negra”. Barán explicó que se conocen los datos que ingresan al sistema y el resultado que produce la IA, pero no siempre es posible reconstruir el proceso interno que condujo a una respuesta determinada.

“Los ingenieros hacemos un cálculo que se pueda revisar, que si otro ingeniero analiza va a llegar al mismo número, a la misma conclusión. Aquí no hay explicabilidad cuando yo uso inteligencia artificial generativa”, explicó.

La validación humana seguirá siendo indispensable

Según el presidente del Conacyt, estas limitaciones adquieren especial importancia cuando la IA es utilizada en la ingeniería y en otras áreas donde una conclusión equivocada puede producir daños materiales o comprometer la seguridad de las personas.

“Tenemos que aprender a validar lo que me dice la inteligencia artificial generativa si realmente la vamos a utilizar como ingenieros”, advirtió.

En ese sentido, Barán insistió en que el conocimiento técnico será necesario para identificar cuándo una recomendación es razonable y cuándo contiene errores en los cálculos, los supuestos o las conclusiones.

“La inteligencia artificial es una herramienta construida por el hombre con sus falencias. Recuerden que la idea de la inteligencia artificial era construir máquinas que hagan cosas que hacemos los seres humanos. Pero los seres humanos nos equivocamos, así que estas máquinas se podrán equivocar también”, expresó.

A su criterio, los profesionales deberán familiarizarse con las nuevas herramientas sin abandonar su responsabilidad sobre los resultados.

Entre las tendencias para los próximos años, Barán mencionó el crecimiento de la robótica, los sistemas capaces de participar en el diseño de estructuras, circuitos, programas e instalaciones industriales y los gemelos digitales.

Detalló que estos últimos son simulaciones que pueden servir para anticipar fallas, comparar alternativas y reducir costos antes de iniciar una construcción o introducir un cambio.

FIING debatió sobre los grandes desafíos de la ingeniería

La segunda edición del Foro Internacional de Ingeniería (FIING 2026), que organiza el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), se realizó el 23 de julio pasado, en coincidencia con el Día del Ingeniero Paraguayo y el 87º aniversario del CPI.

La jornada también incluyó exposiciones sobre protección contra incendios en edificios en altura, energías renovables, la conexión vial Ypacaraí-Luque, el puente sobre el río Paraguay de la Ruta Bioceánica, la hidrovía, el transporte público, el sector eléctrico nacional y el Plan Paraguay 2X.