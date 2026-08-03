J. A. Saldívar: Invitan a comprar frutillas desde G. 30.000 el kilo en la Ruta de las Hortalizas

Los agricultores de J. A. Saldívar convocan a la ciudadanía a visitar la tradicional Ruta de las Hortalizas, donde ofrecen frutillas recién cosechadas a precios accesibles. En algunos puestos, el kilogramo de la fruta puede adquirirse desde G. 30.000, directamente de las fincas productoras.

Uno de los puestos con ese precio es el de la productora Isabel López, quien comercializa frutillas frescas de la variedad Dover. Señaló que este año cultivó 1.000 plantines y destacó que la producción viene siendo favorable, lo que permite ofrecer el producto a un costo competitivo.

“Este año plantamos 1.000 plantines de frutillas de la variedad Dover y estamos arrasando con las cosechas. Tenemos muy buena producción, por eso invitamos a todas las personas interesadas en adquirir las frutillas a un costo bastante accesible para el deleite de toda la familia”, expresó.

Además de las frutillas, López ofrece durante todo el año distintas hortalizas producidas en su finca. Entre ellas se encuentran lechugas, acelgas, cebollitas, perejil, orégano, locotes, tomates, papas y otras frutas que complementan la producción agrícola.

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Al igual que ella, más de un centenar de productores se encuentran instalados sobre las calles 3 de Febrero y Po’i, sector conocido como la Ruta de las Hortalizas. Los agricultores comercializan productos frescos y recién cosechados, con precios que varían según la variedad de frutilla y el tipo de cultivo disponible.

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Para llegar al lugar, a la altura del kilómetro 26 de la ruta D027, se debe tomar la calle Mbokajaty con dirección a la Municipalidad de J. A. Saldívar. A unos 100 metros se encuentra la calle Po’i, cuya continuación es la calle 3 de Febrero, en donde están todos los productores.

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Para solicitar la ubicación del lugar, se pueden comunicar con la productora al número 0981536592, de manera a llegar con exactitud hasta el sitio.