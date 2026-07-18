Habilitan la Expo Frutilla con variadas opciones

Hoy fue inaugurada la feria de frutillas en Areguá. Durante el encuentro participaron varios productores de frutillas, y autoridades locales. La muestra se desarrollará de lunes a domingos desde las 07:00 hasta las 21:00 sobre las calles La Candelaria, Mcal. Estigarribia y el tramo Patiño.

Los productores ofrecen una variada opción. Desde jugos naturales como las frutas recién cosechadas a precios de G. 70.000 el kilo.

Los derivados de la frutas como las facturas, los dulces, mermeladas, licores, las tortas, y bocados dulces como el morango do Amor están entre los más requeridos.

Igualmente hay otras opciones como helados artesanales, tortas decoradas, y el infaltable chantilly con frutilla.

Durante el acto central participaron productores de frutillas como también autoridades, y los elencos artísticos que deleitaron al público con las coloridas y alegres danzas.

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La directora de Cultura de la Municipalidad de Areguá, Norma Hidalgo, expresó su gratitud a las marcas paraguayas que ayudan a las familias a potenciar el mercado, e invitó a todos a pasar un lindo fin de semana por la encantadora ciudad.

“Estamos muy agradecidos con las marcas que nos ayudan a potenciar el negocio de los productores de la frutilla. También estamos agradecidos con todos los productores que se están luciendo durante esta exposición. Deseamos que les vaya muy bien“, expresó entusiasmada, Hidalgo.

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Durante el acto se entregaron varios reconocimientos a los productores por su desempeño, y el gran aporte a la producción y comercialización de la frutilla.

La productora Juana Jara de Romero recibió un reconocimiento de la mano de la organización de Productores de Frutilla por su destacada labor y el aporte al desarrollo de la Expo Frutilla de Areguá.

La organización también entregó un reconocimiento a Doña Josefa Bogarín de 89 años, aunque por cuestiones de salud fue su hijo Arcenio Giménez Bogarín, quien recibió el reconocimiento.

La Junta Municipal de la ciudad también le otorgó un certificado de Gratitud y Reconocimiento por todo el desempeño y su destacada labor en el rubro de la frutilla.