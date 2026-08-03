Pescadores de Atinguy siguen en protesta ante el silencio de la EBY

El dirigente del sector, Tomás Bogado, señaló que la movilización continuará este martes en la cabecera del puente que une los departamentos de Misiones e Itapúa debido a que no fue posible iniciar conversaciones con representantes de Yacyretá en la zona de Ayolas.

“Ningún funcionario de la EBY se acercó para preguntar sobre el motivo de la manifestación. A raíz de ello, decidimos continuar el martes con la movilización en este lugar; de no existir respuesta, el miércoles vamos a trasladarnos hasta frente a la EBY para permanecer por tiempo indefinido”, expresó.

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Asimismo, indicó que autoridades municipales de San Cosme y Damián (Itapúa) visitaron a los manifestantes y, tras escuchar sus planteamientos, se comprometieron a reunirse con representantes de la EBY en Ayolas con el objetivo de buscar una solución a los reclamos del sector pesquero.

Reclaman asistencia

Bogado explicó que la movilización, iniciada este lunes, fue resuelta por representantes de 10 asociaciones de pescadores debido a la falta de voluntad política de la EBY para responder a los pedidos presentados por las organizaciones del sector.

Entre las principales demandas figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, que afectan la pesca comercial y turística; la adquisición de elementos de pesca para reemplazar los equipos destruidos por las algas, y la entrega de kits de víveres para las familias perjudicadas.

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El dirigente recordó que el sector ya había realizado movilizaciones anteriormente, pero que, a pedido de directivos de la EBY, las medidas fueron suspendidas temporalmente para facilitar el diálogo. Sin embargo, aseguró que, pese a haber accedido a ese pedido, hasta el momento no obtuvieron resultados.

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