Falta de respuestas de Yacyretá profundiza la crisis del sector pesquero de Ayolas, afirman dirigentes

El dirigente del sector pesquero, Rolando Ferreira, explicó que, ante esta situación, los trabajadores iniciarán manifestaciones desde este lunes. Las movilizaciones comenzarán en la zona de Atinguy y se extenderán progresivamente a otros sectores como medida de presión por el incumplimiento de compromisos asumidos por las jefaturas de la EBY.

Además, indicó que la protesta constituye el “último recurso” ante la falta de respuestas a la urgencia alimentaria y económica que afecta a las familias del sector.

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Ferreira manifestó que el gremio exige respeto por parte de Yacyretá y soluciones inmediatas a la crisis social que enfrenta la comunidad. Recordó que, tras la audiencia mantenida con el director paraguayo de la Binacional, Luis Benítez, quien mostró una buena predisposición, existía la expectativa de obtener respuestas a los reclamos relacionados con la inclusión laboral, la asistencia alimentaria y la entrega de insumos y herramientas para recuperar las pérdidas ocasionadas por la presencia de algas en el río Paraná.

“La decisión fue tomada ante lo que consideran un agotamiento de las instancias de diálogo y una falta de respuestas concretas por parte de los mandos medios y jefaturas de la EBY, quienes ignoran los acuerdos y directivas acordados previamente con el director de la entidad, Luis Benítez”, dijo.

Critican a mandos intermedios de la EBY

Además, señaló que las respuestas institucionales se han postergado de manera sistemática y que se pretende extender la espera hasta septiembre próximo, situación que consideran inaceptable debido a las necesidades inmediatas de las familias humildes de la zona.

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El representante del sector pesquero cuestionó que las jefaturas intermedias de la EBY actúen bajo condicionamientos políticos y desligadas de la realidad local. Denunció que los mandos asignados en la zona no son originarios de Ayolas y responden a sectores políticos externos, desobedeciendo las instrucciones del propio director general de la entidad.

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Advierten impacto en la economía local

Asimismo, advirtió que la crisis del sector no solo afecta a las familias de los pescadores, sino también a toda la economía de Ayolas, con perjuicios directos para los sectores hotelero, gastronómico, comercial y para los distribuidores locales.

“Las organizaciones de pesca están legalmente homologadas y reconocidas por el Gobierno Nacional, por lo que exigen que se respete la institucionalidad de su trabajo”, agregó.