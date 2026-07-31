Controles preventivos permitieron decomisar redes prohibidas utilizadas para la pesca irregular en Ayolas

Los procedimientos se llevaron a cabo en el tramo del río Paraná correspondiente a la zona de Ayolas, como parte de los operativos aleatorios que ambas instituciones ejecutan para combatir la pesca irregular y garantizar el cumplimiento de la Ley de Pesca.

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Durante la intervención, los funcionarios constataron que las redes ya retenían ejemplares de distintas especies, los cuales fueron liberados de inmediato y devueltos al cauce del río. El operativo integra una serie de acciones orientadas a preservar los recursos pesqueros y asegurar el respeto a la normativa ambiental.

Según explicó el ingeniero Mario Martínez, responsable de la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en Ayolas, los recorridos de control continuarán de manera aleatoria y contarán con el respaldo permanente de la Prefectura Naval.

“La pesca comercial y turística es uno de los motores más importantes de la economía local. Si no cuidamos ahora las poblaciones de peces, corremos el riesgo cierto de perder el sustento de cientos de familias de la zona”, advirtió el funcionario.

Además, recordó que el uso de redes de monofilamento permite la captura indiscriminada de ejemplares de todas las tallas, incluidas crías y especies en peligro, lo que acelera el agotamiento de las poblaciones de peces y perjudica a quienes desarrollan la actividad pesquera de manera legal y responsable.

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