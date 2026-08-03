Recaudación aduanera cayó 10,4% en lo que va del año y frenó el crecimiento de los ingresos de la DNIT

La recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) continúa mostrando un fuerte contraste entre el desempeño de los impuestos internos y los ingresos provenientes de Aduanas.

De acuerdo con el informe difundido este lunes por la institución, entre enero y julio de 2026 la DNIT recaudó G. 25,81 billones, un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 523.403 millones adicionales.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 16,61 billones, con una expansión interanual de 10,6%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 9,20 billones, lo que representa una caída de 10,4% frente al mismo periodo del año anterior.

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Julio mantuvo la misma tendencia

El comportamiento también se reflejó en los resultados correspondientes a julio. La DNIT informó una recaudación total de G. 4,086 billones (US$ 684,9 millones), cifra que representa un crecimiento de 3,6% respecto a julio de 2025 y un aumento absoluto de G. 140.262 millones.

No obstante, el incremento fue impulsado exclusivamente por la recaudación de los impuestos internos, que alcanzó G. 2,59 billones, con un crecimiento de 8,1%. Según la DNIT, este desempeño respondió principalmente al mayor aporte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por los sectores de comercio, electricidad y agua, servicios empresariales, servicios a los hogares y telecomunicaciones, información y comunicación.

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En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,49 billones, lo que significó una disminución interanual de 3,5%.

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Guaraní fuerte redujo la recaudación aduanera

La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante julio alcanzó el 19,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Según explicó la institución, esta variación cambiaria redujo en 5,9% el valor imponible expresado en guaraníes, afectando la recaudación efectiva de los tributos aduaneros. No obstante, refiere que medida en dólares, la base imponible aumentó 17,4%, lo que evidencia que el menor ingreso respondió principalmente al efecto del tipo de cambio y no a una menor actividad comercial.

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