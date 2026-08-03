Combustibles ya subieron hasta 39% en Paraguay: ¿Cuál es la diferencia de precios entre Petropar y los privados?

Llenar el tanque de un vehículo o abastecer la flota del transporte de cargas y pasajeros resulta hoy más costoso que en los primeros meses del año en Paraguay. Esto se debe a que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, con la guerra que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán, continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos y elevando las cotizaciones internacionales de los combustibles, una situación de la que nuestro país no está ajeno.

Con las nuevas subas aplicadas durante el fin de semana y completadas este lunes en el mercado local, se consolida una presión alcista que se mantiene desde febrero de 2026, impactando con mayor fuerza en los servicentros de emblemas privados y también en la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), aunque esta última no traslada los incrementos con la misma rapidez que el sector privado.

Un análisis realizado por ABC sobre la evolución de los precios de los combustibles entre febrero y agosto revela que las estaciones de servicio privadas aplicaron incrementos de entre el 31,2% y el 39%, mientras que en la petrolera pública los ajustes oscilaron entre el 21,3% y el 28,9%.

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El diésel común, que mueve la economía, fue el más golpeado por las subas

El carburante con mayor impacto directo en la economía —el diésel común (tipo III)— encabeza la tabla de incrementos en términos porcentuales. Utilizado principalmente por el sector logístico, de cargas y del transporte público, este producto cotizaba en febrero de 2026 a G. 6.250 por litro, tanto en Petropar como en las estaciones de servicio privadas.

Hoy, el precio promedio predominante en los servicentros privados asciende a G. 8.690 por litro, lo que representa un encarecimiento de G. 2.440 (39%) en apenas cinco meses. Por su parte, la empresa estatal comercializa el diésel a G. 7.990 por litro, registrando un incremento acumulado de G. 1.740 (27,8%).

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Actualmente, Petropar comercializa este combustible con una diferencia de G. 700 por litro (8,8%) respecto al precio promedio de los emblemas privados, tras las subas aplicadas desde el fin de semana.

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En cuanto al diésel premium (tipo I), la suba en las estaciones privadas alcanzó G. 2.550 por litro (31,7%), al pasar de G. 8.050 a G. 10.600. En Petropar, el incremento fue de G. 1.950 (24,2%), con un precio actual de G. 10.000, lo que mantiene una brecha de G. 600 por litro (6%) frente al sector privado.

Naftas acumularon incrementos de hasta G. 2.200 por litro

En el segmento de las gasolinas, la nafta común (85-88 octanos) registró el mayor salto porcentual dentro del sector privado, con un aumento del 38,5% (G. 2.000 por litro), al pasar de G. 5.190 a G. 7.190. En los surtidores de Petropar, la cotización de este combustible aumentó un 28,9% (G. 1.500), hasta situarse en G. 6.690.

Por su parte, la nafta intermedia (90-93 octanos), una de las más utilizadas por el parque automotor particular, pasó de G. 5.690 a G. 7.690 en el sector privado (35,1%), frente a los G. 7.190 que actualmente cobra Petropar, configurando una diferencia de G. 500 por litro.

La nafta súper (95-97 octanos), en tanto, presenta la mayor brecha dentro de las gasolinas. En los servicentros privados pasó de G. 7.040 a G. 9.240 por litro (31,3%), mientras que Petropar la comercializa a G. 8.540, una diferencia de G. 700 por litro (8,2%).

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El comportamiento diferencial obedece a los ciclos de compra de oportunidad y al volumen de amortiguación del stock que maneja la petrolera estatal frente a los emblemas privados, que trasladaron con mayor rapidez el incremento de los costos de reposición internacional. Al menos esa es la explicación oficial que brinda Petropar.

Sin embargo, la petrolera pública analiza actualmente sus precios ante un eventual reajuste. Si bien su presidente William Wilka evitó responder hasta cuándo podrán sostener los valores vigentes, el aumento de las cotizaciones internacionales termina impactando tanto en la empresa pública como en los distribuidores privados.

Los precios internacionales

La cotización internacional del gasoil —principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay— se ubicaba a comienzos del año en torno a los US$ 2,50 por galón. Sin embargo, con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

Posteriormente, con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis, situación que favoreció a una primera reducción de precios en el mercado local desde el inicio de la guerra.

No obstante, la nueva escalada del conflicto volvió a presionar al alza las cotizaciones internacionales. Esta semana, el precio del gasoil superó nuevamente los US$ 4 por galón, revirtiendo parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas y renovando la presión sobre los costos de importación de combustibles en Paraguay.