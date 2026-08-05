Aún con solo dos competidores y cambios en el llamado, BNF considera que proceso del core es “transparente”

El segundo intento del Banco Nacional de Fomento (BNF) por renovar su infraestructura tecnológica bajo el llamado “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario” (ID 480207) se encuentra en etapa crítica de evaluación.

Tras la apertura de sobres, el pasado 29 de junio, el BNF defendió la legitimidad del proceso ante las críticas por la escasa participación y los duros cuestionamientos cruzados entre los únicos oferentes: ITTI S.A.E. y Softshop SA.

Según los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la actual convocatoria del BNF, presidido por Manuel Ochipintti, tiene un precio referencial de G. 135.853.390.375 (más de US$ 22 millones al tipo de cambio actual).

Nuevamente, se resalta la aparente intención de adjudicar a ITTI, empresa cuyos dueños son los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña. Además, hasta marzo de 2025, el propio mandatario había declarado inversiones en dicha compañía mediante la tenencia de bonos, participación de la que posteriormente se desprendió en medio de las críticas por los aparentes conflictos de intereses.

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Licitación del core, marcada por denuncias

Es que este proceso licitatorio del banco público no es nuevo. El primer llamado (ID 445258), realizado en octubre de 2025, fue cancelado tras una lluvia de impugnaciones ante la DNCP. Denuncias periodísticas y técnicas alertaron en su momento sobre un pliego presuntamente “direccionado” que violaba artículos de la ley de suministros públicos.

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Asimismo, en el primer llamado, ITTI había quedado automáticamente descalificada por no presentar uno de los documentos considerados sustanciales por el PBC. Posteriormente el BNF también descalificó a su única competidora por una cuestión de forma.

En este segundo intento de renovar el core bancario, la tensión no ha disminuido. Durante la apertura de sobres técnicos (la primera parte del proceso), Softshop S.A. lanzó una advertencia sobre posibles conflictos de intereses, exigiendo que se desglosen los accionistas físicos de las personas jurídicas que integran ITTI (como Grupo Vazquez SAE y UENO Seguros S.A.), amparándose en las normativas vigentes de compras públicas.

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Además, dicho oferente denunció inconsistencias graves en el personal de ITTI, señalando que mientras en algunos documentos figuran más de 5.000 empleados, en las planillas de IPS solo aparecen 1.850 trabajadores.

En contrapartida, la representante de ITTI S.A.E., Diana Jara, también presentó un extenso escrito de observaciones contra la propuesta de Softshop en el acta de apertura, centrando buena parte de sus cuestionamientos en la experiencia específica del sistema ofertado.

Según manifestó, la solución presentada por su competidora estaría integrada por diferentes plataformas informáticas que “nunca habrían sido implementadas conjuntamente como un único core bancario”.

¿Qué cambió realmente entre el PBC anterior y el actual?

No obstante, más allá de las críticas entre competidoras, hubo cambios dentro del PBC que no dejan de llamar la atención. De acuerdo con el análisis de las bases y condiciones de ambos llamados, disponibles en el portal de la DNCP, el BNF elevó considerablemente la “vara” para los competidores en esta segunda vuelta.

Exigencia NIIF (IFRS): El cambio más drástico es la inclusión del punto “T.7.1 - Adopción de Estándares NIIF” como un requerimiento obligatorio en el PBC de 2026. El sistema debe soportar nativamente la valuación de activos y pasivos bajo estas normas; incumplir esto significa la descalificación inmediata. Requerimientos Técnicos “Pasa/No Pasa”: El nuevo pliego introdujo la Tabla 7.1, donde se establecen mínimos obligatorios de disponibilidad (99,9%), tiempos de recuperación (RTO) de máximo 1 hora para módulos críticos y cifrado AES-256. En el pliego anterior, muchos de estos puntos eran evaluados por puntaje o no tenían este nivel de especificidad. Actualización de Experiencia: Se desplazó el periodo de experiencia exigida. Mientras el llamado de 2025 pedía contratos de 2019 a 2023, el actual exige demostrar solvencia con proyectos ejecutados entre 2020 y 2025 (6 años). Ajuste en la Ponderación: Se modificó la importancia de los módulos. El área de Recursos Humanos pasó de 2 a 4 puntos, y el módulo de Clientes subió de 7 a 8 puntos en la matriz de evaluación funcional. Facturación Electrónica: El pliego 2026 añade detalles exhaustivos sobre la integración con el SIFEN, exigiendo que ninguna transacción quede sin numeración fiscal al final del día y la gestión automática de notas de crédito.

La respuesta del BNF sobre la licitación del core

Ante este escenario, César Vargas, gerente de la institución y el único vocero que ha hablado en los últimos meses con ABC sobre este tema, respondió por escrito las preguntas enviadas por nuestro diario, cuyo contenido compartimos íntegramente a continuación.

- Habían cancelado el anterior llamado alegando que había que ajustar el PBC a requerimientos de la Superintendencia. ¿Cuáles son los cambios que introdujo el BNF respecto a esa anterior licitación?

- El principal ajuste incorporado en el nuevo llamado fue la inclusión de requerimientos relacionados con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en atención a las disposiciones regulatorias de la Superintendencia de Bancos.

Asimismo, se realizaron precisiones y aclaraciones técnicas en el Pliego de Bases y Condiciones, con el objetivo de fortalecer el proceso licitatorio y brindar mayor claridad a los potenciales oferentes, sin modificar el alcance general del proyecto.

- ¿Estiman que este año van a poder adjudicar el llamado? ¿Cuál es el cronograma previsto?

- La intención institucional es avanzar con el proceso dentro del presente ejercicio. Actualmente nos encontramos en la etapa de evaluación de las ofertas presentadas, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la normativa vigente. Los siguientes hitos dependerán de los resultados de la evaluación técnica, económica y legal.

- Mientras que no se tenga el nuevo sistema, ¿cómo les afecta seguir con el actual core bancario?

- El core bancario actual continúa operando... pero por tratarse de una plataforma con varios años de operación, presenta limitaciones para acompañar las necesidades de transformación digital, la incorporación ágil de nuevos productos e integración con tecnologías modernas.

- Nuevamente se presentaron solo dos oferentes, ¿por qué creen que habiendo numerosas empresas que pueden participar, solo lo hacen las dos únicas que ya estuvieron en el anterior llamado?

- La participación de oferentes responde a decisiones comerciales y estratégicas propias de cada empresa. El Banco llevó adelante un proceso abierto, público y competitivo, conforme a la normativa vigente, permitiendo la participación de todos los interesados.

Siguiente etapa: la evaluación de precios

De acuerdo con los datos del llamado, esta licitación consta de dos partes: La evaluación técnica (etapa actual) y la de ofertas económicas.

El resultado de esa primera evaluación de la parte documental de ambos oferentes determinará si alguna de las propuestas debe ser descalificada, si corresponde solicitar aclaraciones adicionales o si se reunió las condiciones para avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento.

Allí, la competencia se dará en el marco de una evaluación de ofertas económicas.