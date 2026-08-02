BNF demora la evaluación técnica de ofertas para adquirir “core bancario”

Con llamativo sigilo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) mantiene en suspenso la adjudicación del nuevo sistema de “core bancario” para la entidad por un monto de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones).

Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el llamado actual ya sobrepasó los 32 días corridos sin emitir dictamen técnico, triplicando de este modo los 12 días que tomó el análisis en el proceso similar, cancelado a finales de 2025.

La llamativa morosidad de la institución, presidida por Manuel Ochipintti Dalla Fontana, transcurre en medio de persistentes sospechas de direccionamiento a favor de Itti Saeca, unidad tecnológica del Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez.

Las sospechas de direccionamiento hacia Itti Saeca no son nuevas. Ya durante el proceso cancelado (ID Nº 445.258), un potencial oferente advirtió formalmente en la Consulta 14 remitida a la DNCP que las exigencias del pliego dejarían fuera a la competencia, “con excepción de una única firma local”. A este diseño excluyente se sumó el polémico caso de “puertas giratorias” protagonizado por Laura Adriana Brítez Roa, exgerente de proyectos de Itti que pasó a operar como asesora de tecnología del BNF, además de los nexos comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, quien hasta hace poco mantenía inversiones en el holding de la proveedora.

Sospechosa demora

El pasado 29 de junio de 2026, el banco procedió a la apertura pública del Sobre 1 correspondiente a la licitación LPN Nº 8/2026 (ID Nº 480.207), denominada “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario”.

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A la licitación, publicada el 9 de junio pasado con un precio referencial de G. 135.853.390.375, casi 22,7 millones de dólares americanos (cotización BCP al 31 de julio), se presentaron solo dos empresas: Softshop SA, propietaria del software Solubank y, por otra parte, Itti Saeca, propietaria del software ITGF.

Este concurso de ofertas fue impulsado por el BNF tras la cancelación de una licitación de igual naturaleza en 2025, ante las fuertes sospechas de direccionamiento y deficiencias en el pliego, que obligaron cambios.

A la fecha, pese a haber transcurrido 32 días corridos –más de un mes– desde la apertura del Sobre 1, el Comité de Evaluación aún no publicó el dictamen técnico que informe la calificación o descalificación técnica de las empresas postulantes.

Esta “paralización”, llamativamente, contrasta con los plazos del proceso en la convocatoria inmediata anterior (ID Nº 445.258).

En noviembre de 2025, durante el segundo intento del proceso fallido, la apertura de la propuesta técnica se realizó el 22 de octubre y el Comité de Evaluación Ad Hoc emitió su dictamen resolutivo (Informe CE Nº 2/2025) el 3 de noviembre.

En aquella oportunidad, los evaluadores estatales necesitaron apenas 12 días corridos para dictaminar y elevar sus conclusiones al Directorio.

Antecedentes del pliego

El historial de esta licitación se encuentra salpicado por cancelaciones, modificaciones de apuro e impugnaciones administrativas ante la DNCP.

En 2025, la convocatoria fue anulada mediante la Resolución Nº 8 del Directorio del BNF tras revelarse que el pliego omitía exigir la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), contempladas por la Superintendencia de Bancos.

Para habilitar la nueva licitación, la banca pública debió insertar con apuro dicho requerimiento contable (criterio T.22), junto con la obligatoriedad de interconexión al Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE, ítem T.18.18) y la supresión de la prueba operativa en vivo (DEMO), esta última salpicada por inconsistencias en la cronología de firmas digitales ante la DNCP.

Además, en la evaluación técnica del proceso anterior se denunciaron graves irregularidades, tales como la asignación de calificaciones por encima del 100% en varios ítems a la carpeta de Itti Saeca o la aprobación de perfiles técnicos con “0 puntos”. Asimismo, la prueba DEMO realizada el 30 de octubre de 2025 concluyó a las 12:32H aprobando a Itti, pero la firma ingresó respuestas firmadas electrónicamente recién a las 19:02 hs. de ese mismo día, sembrando dudas sobre la trazabilidad del procedimiento.

Durante el acto de apertura del 29 de junio, ambas empresas realizaron observaciones a las ofertas. El representante de Softshop, Juan Cazenave, asentó en el acta que la firma en el Formulario de Oferta de Itti Saeca no correspondería al apoderado asignado (César Astigarraga) –omisión sustancial que exigiría su desestimación–, objetó que su gerente técnica no figura en planillas del IPS y pidió revisar la estructura accionaria de Itti para descartar conflictos de intereses.

A su vez, la vocera de Itti Saeca, Diana Jara, cuestionó a Softshop sosteniendo que su solución se compone de módulos dispersos que nunca funcionaron como un core integral y objetó la falta de legalización de títulos en su equipo técnico.

Ambas carpetas siguen en el comité evaluador sin dictamen a la vista.