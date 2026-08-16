DNIT registra 4.669 morosos y el 96% corresponde a pequeños contribuyentes

La estadística oficial revela 4.660 registros de medianos y pequeños, mientras que el correspondiente a grandes contribuyentes suma 9 casos. Es de mencionar que son contribuyentes que mantienen deudas tributarias firmes con más de 90 días de mora y respecto de las cuales la Administración Tributaria emitió un certificado de deuda. Este documento constituye un Título Ejecutivo Fiscal, habilitando a la DNIT a iniciar acciones de cobro ejecutivo por las obligaciones pendientes no regularizadas.

El dato más relevante surge de la composición por tamaño. Del total de 4.669 contribuyentes incluidos en ambos listados, 4.481 corresponden a pequeños, equivalentes al 96,0% del total. Los medianos suman 179 con una participación de 3,8%, mientras que los grandes representan apenas 9 casos, equivalentes al 0,2%. En otras palabras, aproximadamente 96 de cada 100 contribuyentes morosos registrados pertenecen al segmento pequeño.

La diferencia es significativa. Por cada contribuyente mediano que aparece en el registro existen alrededor de 25 pequeños, mientras que los medianos y grandes, considerados en conjunto, representan apenas el 4,0% de los casos. La estructura permite identificar dónde se encuentra la mayor frecuencia de contribuyentes con certificados de deuda, aunque no necesariamente dónde está concentrado el mayor volumen económico de la mora.

El mencionado punto es fundamental para interpretar correctamente los datos. Los documentos publicados no detallan el monto adeudado por cada contribuyente, por lo que no es posible determinar qué categoría concentra la mayor cantidad de guaraníes pendientes de pago. Por tanto, el peso del 96,0% debe entenderse exclusivamente como participación en la cantidad de contribuyentes morosos y no como participación en el valor total de la deuda tributaria.

El registro de grandes contribuyentes también permite observar la diversidad de obligaciones que dieron lugar a certificados de deuda. Entre los 9 casos aparecen obligaciones vinculadas al IVA, IRE General, retenciones de IVA, IRACIS y contravenciones. Algunas empresas presentan más de una obligación, por lo que la aparición de un contribuyente en el listado no equivale necesariamente a un único incumplimiento.

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Desde una perspectiva económica y de gestión fiscal, la elevada participación de pequeños contribuyentes plantea un desafío de escala para la Administración Tributaria. Una mora distribuida entre miles de contribuyentes implica una elevada cantidad de casos que requieren seguimiento, regularización o cobro. Al mismo tiempo, la reducida cantidad de grandes contribuyentes no permite concluir que su relevancia económica sea menor, precisamente porque los datos de la DNIT no exponen los montos adeudados. La lectura también debe considerar el carácter dinámico de la información. La propia Administración Tributaria advierte que los listados pueden haber sufrido variaciones debido a pagos u otros actos posteriores.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.