Corpus Christi: la represa que Paraguay y Argentina proyectan con inversión de US$ 5.000 millones

El proyecto de la represa de Corpus Christi, en el río Paraná, se encuentra actualmente en etapa de prefactibilidad y contempla una inversión estimada de US$ 5.000 millones.

La alternativa que se analiza prevé una concesión de la obra y de la operación a una empresa privada, debido a que Argentina y Paraguay no estarían hoy en condiciones de afrontar de manera directa el costo de la infraestructura.

El director de Gestión por la Delegación Argentina en la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), Enrique Guardo, explicó que todavía no existe un acuerdo entre ambos países para definir el financiamiento ni el modelo definitivo de explotación. “El momento de hoy del proyecto es prefactibilidad”, remarcó.

Corpus Christi: ¿cuánta energía generaría?

Guardo señaló que el proyecto contempla la instalación de 20 máquinas, con una potencia de 2.880 MW y una generación de 20.000 GWh por año, una producción equivalente a la de Yacyretá.

Según explicó, la tasa interna de retorno estimada supera el 10%, lo que podría volver atractiva la obra para capitales privados.

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Más de 220 familias serían afectadas

La alternativa actualmente estudiada se ubica unos 60 kilómetros aguas arriba del emplazamiento de Itacuá, considerado en proyectos anteriores. El cambio, según Guardo, permitiría reducir de manera significativa la afectación territorial y ambiental.

En la margen argentina se estima una afectación de unas 6.000 a 6.500 hectáreas, mientras que en la margen paraguaya alcanzaría unas 6.800 hectáreas.

Añadió que la principal característica geográfica del área es el encajonamiento del río Paraná, que permite que una parte importante de la elevación de la cota sea absorbida por las propias barrancas.

No demandará relocalizaciones

Guardo sostuvo que el proyecto no afectaría cascos urbanos ni implicaría relocalizaciones masivas. En total, se calcula que más de 220 familias de ambos lados del río tendrían que ser reubicadas, unas 116 del lado argentino y entre 120 y 130 en nuestro país, a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros.

“Acá estamos hablando ni siquiera de relocalizar, estamos hablando de reubicar”, explicó.

Para el director, la diferencia con Yacyretá es sustancial. Según indicó, dicha represa implicó unas 7.000 relocalizaciones solamente en la margen argentina, mientras que Corpus tendría una afectación mucho menor y permitiría trabajar de manera individual con las familias involucradas.

No hay pedido de plebiscito

Guardo aclaró que no existe actualmente un pedido de plebiscito por parte de la Comip. La decisión de convocarlo corresponde a la provincia de Misiones, mientras que la comisión binacional trabaja en la actualización y difusión de la información técnica y económica del proyecto.

“Estamos en una etapa de prefactibilidad”, remarcó.

En ese sentido, la Comip trabaja junto con la Universidad Nacional de Misiones, el Consejo Profesional de Ingenieros y la Confederación Económica de Misiones. También firmó un convenio con la Universidad de Itapúa para avanzar con el trabajo territorial en Paraguay.

De acuerdo al director, el objetivo es actualizar estudios que comenzaron hace casi seis décadas y poner la información a disposición de la sociedad. Guardo destacó que la alternativa actual es diferente de la que fue sometida a plebiscito en Misiones en 1996, principalmente por el nuevo emplazamiento, los avances tecnológicos y los cambios en materia ambiental.

Concesión privada y US$ 5.000 millones de inversión

El modelo que se analiza contempla una concesión de la construcción y operación de Corpus Christi. Guardo consideró que ninguno de los dos gobiernos está actualmente en condiciones de invertir los US$ 5.000 millones que demandaría la obra.

“Entendemos que hoy ninguno de los dos gobiernos está en condiciones de hacer una inversión de US$ 5.000 millones, con lo cual se piensa todo esto en función de una concesión”, señaló.

Según explicó, la participación privada podría permitir cumplir los plazos de construcción y operación con mayor previsibilidad. La obra demandaría alrededor de seis años y, a partir del quinto año, comenzarían a entrar en funcionamiento las turbinas.

ANDE ya incluye a Corpus Christi en su planificación 2024-2043

El proyecto también aparece en la planificación energética paraguaya, según Guardo. Destacó que la ANDE publicó recientemente su plan maestro y su plan estratégico, en los que Corpus Christi figura dentro de la planificación correspondiente al período 2024-2043.

Para el director, esto significa que el proyecto forma parte de las reservas de energía que el país contempla dentro de su planificación de mediano y largo plazo.

La generación prevista alcanzaría los 20.000 GWh anuales, equivalente al 10% del consumo de Argentina, según la comparación planteada por el miembro de COMIP.

Para Guardo, Corpus podría convertirse además en un “hub energético” capaz de conectar los sistemas de Paraguay, Brasil y Argentina y fortalecer la interconexión regional, incluyendo a Uruguay.

Más que generación eléctrica: logística, puertos y turismo

Guardo planteó que Corpus Christi no debe analizarse solamente como un proyecto de generación eléctrica. Resaltó que la construcción de la represa también permitiría estabilizar la línea de ribera del Paraná y generar nuevas condiciones para el desarrollo económico de la región.

“Esto no tan solo es generación eléctrica, es darle estabilidad a una línea de ribera que va a permitir un gran desarrollo logístico, pero también portuario”, sostuvo.

En el caso paraguayo, destacó especialmente el impacto sobre la navegación. Señaló que Paraguay cuenta con una de las mayores flotas fluviales del mundo y utiliza intensivamente el Paraná para el transporte de cargas.

En ese contexto, refirió que la estabilidad de la ribera podría favorecer nuevos desarrollos portuarios y logísticos.

Puente, empleo e infraestructura regional

El proyecto también contempla la construcción de un puente sobre el Paraná. Guardo indicó que, a diferencia de Yacyretá, Corpus ya está pensado desde su concepción como una conexión vial entre ambas márgenes.

De acuerdo a los datos que brindó, la obra generaría unos 4.000 empleos directos por margen y un impacto indirecto considerable, especialmente en servicios y actividades vinculadas a la construcción. Planteó que los municipios de la región deberían anticiparse al impacto económico mediante planificación conjunta.

“Hay tres criterios que nosotros venimos poniéndolos en la mesa, que son la anticipación, la planificación y la trascendencia”, explicó.

Acotó que hospitales, salas de atención, caminos y otras infraestructuras deberían planificarse para que permanezcan después de finalizada la construcción.

Participación ciudadana antes de definir el futuro del proyecto

Guardo insistió en que primero debe avanzar la participación ciudadana y la actualización de los estudios, antes de discutir aspectos como tarifas, distribución de dividendos o el acuerdo definitivo entre Argentina y Paraguay.

“Lo primero que tiene que suceder es que recorramos ese camino”, sostuvo, en referencia a la participación de ambientalistas, universidades, colegios profesionales, municipios, organizaciones económicas y sindicatos.

Para la COMIP, el objetivo es que las futuras decisiones se tomen con información actualizada. “Nosotros entendemos que estamos frente a un gran proyecto”, afirmó Guardo, aunque aclaró que las decisiones sobre su eventual construcción corresponden a Argentina y Paraguay.

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Corpus Christi y la transición energética

El funcionario también vinculó el proyecto con la transición energética y la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación. Señaló que la energía solar, eólica y de biomasa son necesarias, pero tienen un carácter intermitente que dificulta garantizar el suministro permanente.

En ese sentido, apuntó que la generación hidroeléctrica puede funcionar como respaldo para el crecimiento de las renovables y contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles.