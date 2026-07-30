Política
30 de julio de 2026 a la - 18:20

Alto Verá: “Cartes le dio mucha atención durante su gobierno”, dijo Peña, pero sigue siendo uno de los distritos más pobres

Santiago Peña en camisa blanca, levantando la mano mientras varios asistentes aplauden en un evento formal.
Santiago Peña participa en la actividad organizada por el Ministerio de Desarrollo Social en Alto Verá.Sergio González

El presidente Santiago Peña acompañó la Jornada de Atención Integral que se realizó en el distrito de Alto Verá, en Itapúa. El primer mandatario resaltó que desde la gestión de Horacio Cartes (2013-2018) se “atendió” diferencialmente al distrito, pero en la actualidad continúa siendo uno de los distritos más pobres del Paraguay.

Por Sergio González

Una Jornada de Atención Integral organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con la presencia de varias instituciones del Estado, se celebró en el distrito de Alto Verá este jueves 30 de julio. El presidente de la República, Santiago Peña, hizo presencia en la actividad.

El jefe de Estado llegó con más de una hora de retraso y suspendió una visita a una comunidad indígena de la compañía Mboika’e del distrito, ante la posible inestabilidad climática que podía averiar el estado de los caminos de acceso. Las actividades previstas se desarrollaron en el salón comunitario de Caronay.

Peña manifestó que la comunidad está priorizada dentro de la Mesa de Protección Social, porque “la dura estadística nos dice que es uno de los distritos más pobres del Paraguay”, puntualizó. No obstante, indicó que la primera vez que visitó el distrito fue cuando era ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes.

Santiago Peña sonriente con camisa blanca, interactuando en evento al aire libre, rodeado de personas en un ambiente social.
El presidente Santiago Peña asiste a evento social con varias instituciones en Alto Verá.

“En el gobierno del presidente Horacio Cartes se le dio mucha atención”, sostuvo el primer mandatario sobre el distrito. Ante las consultas sobre la necesidad de caminos y conexión con Caazapá en la zona, se limitó a referir que es muy importante esa acción pendiente.

El Gobierno nacional busca llevar asistencia articulada entre varias instituciones para superar la pobreza multidimensional, manifestó. Esto se lograría, según el presidente, con obras urgentes.

Cinco personas en espacio interior, una mujer de cabello largo atenta y un hombre en camiseta roja interactuando, documentos y botellas visibles.
El presidente Santiago Peña estuvo presente en una jornada de atención integral en Alto Verá este 30 de julio.

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Alto Verá: distrito pobre

Históricamente está considerado entre los más pobres debido a la falta de caminos transitables, el aislamiento de los mercados y la escasez de servicios básicos. Es uno de los distritos más grandes del departamento, con 1.114 km² y una población de 11.503 habitantes (Censo 2022 del INE). Cuenta con unas 17 comunidades nativas reconocidas, destacando asentamientos de la cultura Mbyá Guaraní como Loma Clavel, Tekoha Tapy Savy, Mbói Ka’e y Cerro 9.

Grupo de personas conversando en un salón, con niños y adultos, y una bandera de Paraguay al fondo.
El presidente Santiago Peña participa en la jornada de atención integral organizada por el MDS en Alto Verá.

La única ruta que atraviesa este territorio, que está en la frontera con Caazapá, es la ruta D055, que está pavimentada solamente hasta el fin del microcentro. Además, la capa asfáltica se encuentra en mal estado actualmente. La misma conecta con la ruta D050 y la D047, que dan salida a la comunidad hacia las rutas PY01 y PY06. Dista 95 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, y 369 km de Asunción.

Alto Verá presenta una incidencia de pobreza multidimensional del 60,2 % en sus hogares, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentados en julio de 2026.

Además, es el distrito de Itapúa con el índice más alto de Necesidades Básicas Insatisfechas (Censo 2022 del INE), con un 47 %. Esta representa, en mayor medida, la falta de infraestructura sanitaria (24,4 %) y la falta de acceso a la educación (23,2 %) entre las más destacadas.

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El distrito

Fue creado el 20 de diciembre del año 1984, por Resolución N° 1.101. Su economía se basa en la agricultura y la incursión en la ganadería porcina. Se creó bajo el nombre de Distrito Doña Heriberta Matiauda de Iglesias, desafectándola del distrito de San Pedro del Paraná. Estableciendo sus límites definitivos y se creó una municipalidad de tercera categoría para atender los intereses de los vecinos.

Edificio de la Municipalidad de Alto Vera decorado con banderas nacionales, cartel visible de 'MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA'.
El presidente Santiago Peña participó de la Jornada de Atención Integral organizada por el MDS en Alto Verá.

Por la Ley N° 66 del 19 de enero de 1990, durante la presidencia de Andrés Rodríguez, se restituyó al distrito su nombre original de Alto Verá, que es como se lo conoce en la actualidad.

Más del 45 % de su territorio es abarcado por la Reserva Natural San Rafael (43.800 hectáreas dentro de Alto Verá).