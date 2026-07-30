Alto Verá: “Cartes le dio mucha atención durante su gobierno”, dijo Peña, pero sigue siendo uno de los distritos más pobres

Una Jornada de Atención Integral organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con la presencia de varias instituciones del Estado, se celebró en el distrito de Alto Verá este jueves 30 de julio. El presidente de la República, Santiago Peña, hizo presencia en la actividad.

El jefe de Estado llegó con más de una hora de retraso y suspendió una visita a una comunidad indígena de la compañía Mboika’e del distrito, ante la posible inestabilidad climática que podía averiar el estado de los caminos de acceso. Las actividades previstas se desarrollaron en el salón comunitario de Caronay.

Peña manifestó que la comunidad está priorizada dentro de la Mesa de Protección Social, porque “la dura estadística nos dice que es uno de los distritos más pobres del Paraguay”, puntualizó. No obstante, indicó que la primera vez que visitó el distrito fue cuando era ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes.

“En el gobierno del presidente Horacio Cartes se le dio mucha atención”, sostuvo el primer mandatario sobre el distrito. Ante las consultas sobre la necesidad de caminos y conexión con Caazapá en la zona, se limitó a referir que es muy importante esa acción pendiente.

El Gobierno nacional busca llevar asistencia articulada entre varias instituciones para superar la pobreza multidimensional, manifestó. Esto se lograría, según el presidente, con obras urgentes.

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Alto Verá: distrito pobre

Históricamente está considerado entre los más pobres debido a la falta de caminos transitables, el aislamiento de los mercados y la escasez de servicios básicos. Es uno de los distritos más grandes del departamento, con 1.114 km² y una población de 11.503 habitantes (Censo 2022 del INE). Cuenta con unas 17 comunidades nativas reconocidas, destacando asentamientos de la cultura Mbyá Guaraní como Loma Clavel, Tekoha Tapy Savy, Mbói Ka’e y Cerro 9.

La única ruta que atraviesa este territorio, que está en la frontera con Caazapá, es la ruta D055, que está pavimentada solamente hasta el fin del microcentro. Además, la capa asfáltica se encuentra en mal estado actualmente. La misma conecta con la ruta D050 y la D047, que dan salida a la comunidad hacia las rutas PY01 y PY06. Dista 95 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, y 369 km de Asunción.

Alto Verá presenta una incidencia de pobreza multidimensional del 60,2 % en sus hogares, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentados en julio de 2026.

Además, es el distrito de Itapúa con el índice más alto de Necesidades Básicas Insatisfechas (Censo 2022 del INE), con un 47 %. Esta representa, en mayor medida, la falta de infraestructura sanitaria (24,4 %) y la falta de acceso a la educación (23,2 %) entre las más destacadas.

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El distrito

Fue creado el 20 de diciembre del año 1984, por Resolución N° 1.101. Su economía se basa en la agricultura y la incursión en la ganadería porcina. Se creó bajo el nombre de Distrito Doña Heriberta Matiauda de Iglesias, desafectándola del distrito de San Pedro del Paraná. Estableciendo sus límites definitivos y se creó una municipalidad de tercera categoría para atender los intereses de los vecinos.

Por la Ley N° 66 del 19 de enero de 1990, durante la presidencia de Andrés Rodríguez, se restituyó al distrito su nombre original de Alto Verá, que es como se lo conoce en la actualidad.

Más del 45 % de su territorio es abarcado por la Reserva Natural San Rafael (43.800 hectáreas dentro de Alto Verá).