Salud no soluciona la infraestructura de un puesto sanitario de Itacurubí del Rosario

Desde hace más de un año, el local sanitario de Itacurubí del Rosario funciona en una lechería.

Los pobladores de la colonia y comunidades adyacentes anunciaron que están previendo convocar a una gran movilización si el Ministerio de Salud no responde al reclamo de la gente. Sostiene que hace más de un año el servicio se trasladó a un pequeño galpón que era utilizado como lechería por una organización religiosa.

Los afectados expresaron que los colonos solicitan la construcción de una Unidad de Salud de la Familia (USF) en el mismo predio donde estaba funcionando el local, que fue abandonado en marzo de 2025 por el peligro de derrumbe de la antigua infraestructura, con la esperanza de que el problema tendría una solución inmediata; sin embargo, hasta hoy no se ha realizado ningún tipo de mejoras.

En ese sentido, la encargada del puesto, Lic. Silvina Arévalos, expresó, que está recibiendo mucha presión de los habitantes de la zona, quienes diariamente le preguntan qué se sabe del proyecto de construcción de la USF, para que el servicio nuevamente pueda ser trasladado a un local propio, que al mismo tiempo va a permitir mejorar la atención de los usuarios.

“Cuando me hacen esa pregunta, le digo a la gente que la solución no depende de mí, sino de las autoridades del Ministerio de Salud, aunque también se puede pedir alguna ayuda a la Municipalidad o a la Gobernación de San Pedro, pero esas gestiones para nosotros no son fáciles de llevar adelante si no tenemos el acompañamiento de las instituciones correspondientes”, aseveró la funcionaria.

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Es una necesidad

Sobre el tema, una usuaria del servicio, Maura Barreto, manifestó que es una necesidad urgente la construcción de la USF en este lugar, primeramente para que el puesto tenga un espacio adecuado para atender a la gente, ya que hace bastante tiempo se encuentra instalado en un depósito que no reúne las condiciones necesarias, indicó.

Hay avance del proyecto

Con relación a este pedido, contactamos con el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, quien informó que la documentación del proyecto se encuentra muy avanzada y que está a cargo del Ministerio de Salud.

Dijo además que solamente se está aguardando la terminación de algunos finiquitos para conocer el tiempo de inicio de la obra.

También se refirió a un proyecto anterior, donde está incluido un total de once USF distribuidas en los diferentes puntos de San Pedro, cuyas obras se encuentran en etapa de edificación, según el jefe departamental del área de la salud.