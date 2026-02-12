Salud sabe que puesto funciona en una lechería hace un año y no da soluciones

Según los pobladores del lugar, desde hace varios años se viene reclamando la elevación de categoría del viejo puesto de salud para convertirlo en una Unidad de Salud de la Familia (USF), debido al mal estado en que se encuentra y completamente abandonado.

Actualmente, la atención se realiza en un local particular perteneciente a una iglesia menonita, donde hasta hace poco funcionaba una lechería, pero como no había otro lugar cercano para recibir a los pacientes, se decidió mudar las consultas a esta pequeña construcción ofrecida gratuitamente.

En ese contexto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria aseveró que él mismo había sugerido el cambio temporal de la atención de la gente, por las condiciones en que se encuentra la vieja infraestructura del puesto de salud, donde atiende una licenciada en enfermería que se encarga de recibir a los pacientes de la zona que acuden junto a la funcionaria de blanco para realizar las consultas o para otras atenciones.

Lea más: Puesto de salud de Itacurubí del Rosario funciona en una lechería desde hace un año

Informe enviado al Ministerio de Salud

Con respecto al pedido de los habitantes de la construcción de una USF en el predio propio de la institución sanitaria, el galeno reiteró que el único que puede resolver esta necesidad es el Ministerio de Salud. Afirmó que desde el momento del traslado de la atención a un predio privado, el caso ya fue comunicado con nota a las áreas correspondientes para que se pueda buscar la manera de conseguir los recursos para la renovación total de la infraestructura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ciudadanía espera respuesta

Por su parte, una vecina del lugar y colaboradora del puesto de salud, Maura Barreto, manifestó que la ciudadanía pide una respuesta urgente para este caso, debido a que el Ministerio de Salud no puede desentenderse de la realidad que está afectando desde hace muchos años a los colonos de la zona, a consecuencia del abandono de las autoridades de turno de esta institución tan importante, de la que depende principalmente la salud de la población que no tiene la forma de acudir a un centro privado para su tratamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La gente en estos momentos pide a las autoridades del Ministerio de Salud que vean la forma de cómo solucionar el problema de la falta de una infraestructura propia donde se pueda recibir a los ciudadanos brindando una buena atención”, refirió.