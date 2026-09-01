Precario puente pone en riesgo a pobladores en comunidad rural de Caaguazú

Unas 50 familias utilizan diariamente el lugar, además de estudiantes que deben cruzarlo para llegar hasta sus instituciones educativas.

Los pobladores denunciaron que llevan años solicitando a la Municipalidad de Caaguazú una solución al problema y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas ante la comuna, hasta ahora solo recibieron promesas.

El paso sobre el arroyo Yaguareté fue construido por los propios vecinos debido a la necesidad de contar con una vía de comunicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estructura se deterioró considerablemente y actualmente representa un peligro para quienes deben utilizarla diariamente.

La situación afecta especialmente a los estudiantes de la zona. En el sector se encuentran la Escuela Básica Santa María Goretti Nº 3196 y, en otro predio educativo, funcionan conjuntamente la Escuela Básica Nº 3197 Héroes del Chaco y el Colegio Nacional Guavirá, que cuentan con una importante cantidad de alumnos.

Estudiante sufrió una fractura

El poblador Liberato González manifestó que el riesgo no es solamente una preocupación, sino que ya se registró un accidente. Señaló que hace aproximadamente dos meses, una estudiante cayó mientras cruzaba el precario puente y sufrió una fractura en una de sus piernas.

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Según relató, los pobladores construyeron el paso de manera provisoria ante la falta de una obra definitiva, pero actualmente el puente se encuentra totalmente deteriorado, por lo que temen que pueda ocurrir un accidente de mayor gravedad.

Los vecinos señalaron que niños y jóvenes deben utilizar el paso diariamente para acudir a clases, exponiéndose a las malas condiciones de la estructura.

Dificultades para sacar la producción

El problema también afecta directamente a las familias dedicadas a la producción frutihortícola.

Los pobladores explicaron que las condiciones del camino y del puente dificultan el traslado de sus productos hasta los caminos de todo tiempo. En algunos casos, deben acarrear manualmente la producción durante aproximadamente 1.000 metros para llegar hasta un tramo transitable.

Esta situación representa un perjuicio para los productores, quienes dependen de la comercialización de sus cultivos para generar ingresos para sus familias.

Municipalidad anuncia construcción de puente de hormigón

Ante el reclamo de los pobladores, el intendente de Caaguazú, José Ríos (PLRA), señaló que el problema ya está contemplado por la administración municipal y que actualmente el proyecto del puente se encuentra en etapa de ejecución.

El jefe comunal explicó que en los próximos días se tendría el llamado correspondiente para la adjudicación de la empresa que tendrá a su cargo la obra. Posteriormente, una vez cumplido el proceso administrativo, se prevé iniciar la construcción.

Ríos aseguró que el nuevo puente será construido de hormigón y tendrá características de todo tiempo, con lo que se busca dar una solución definitiva al problema de conectividad que afecta a los pobladores de Guavirá.

Vecinos esperan que la obra se concrete

Mientras se aguarda el avance del proyecto anunciado por la Municipalidad, los pobladores continúan utilizando el deteriorado puente construido por ellos mismos.

Los vecinos pidieron que el proceso de adjudicación y posterior construcción se concrete lo antes posible, teniendo en cuenta que el paso es utilizado diariamente por familias, productores y estudiantes.

Asimismo, insistieron en la necesidad de una intervención urgente para evitar nuevos accidentes, especialmente entre los niños y jóvenes que deben cruzar el arroyo para llegar hasta sus instituciones educativas.

Los pobladores esperan que el anuncio municipal se traduzca finalmente en una obra segura y permanente, después de varios años de reclamos y promesas de solución.