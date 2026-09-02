Guajayví: comunidades indígenas indignadas por la falta de respuesta del Ministerio de Obras

Ambas poblaciones reclaman la construcción de un puente para tener acceso a sus respectivos asentamientos.

La comunidad San José Kupa’y, de la parcialidad Mbya Guaraní del municipio de Guajayví, tiene más de 200 años de existencia, cuya población vive en una extrema pobreza, rodeada de establecimientos agroganaderos carentes de los principales servicios básicos, entre ellos, la falta de camino y una pasarela sobre un arroyo, energía eléctrica, agua potable, acceso a la salud, entre otros.

El líder del lugar, Severiano Vázquez, lamentó que las autoridades de turno del Gobierno nacional nunca hayan tenido en cuenta a las pobres familias asentadas en este lugar, por lo menos para ayudarles en la construcción de un puente sobre el arroyo Tava’i, ubicado en el límite de la comunidad con una finca privada.

Al respecto, mencionó que debido a que no cuentan con esa pasarela, el desenvolvimiento de la gente se hace sumamente difícil, especialmente cuando hay desborde del cauce, dejando completamente aislados a los lugareños, que no pueden entrar ni salir a ningún lado.

Eterno pedido

Aseveró, asimismo, que el tema del puente es un reclamo de larga data al Ministerio de Obras, pero que los responsables de la cartera estatal aparentemente no están muy interesados en dar solución a la odisea de las familias indígenas, enfatizó.

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“Lamentablemente no tenemos la forma de salir de esta situación sin la ayuda de las instituciones públicas, por lo que entendemos que vamos a seguir sufriendo la miseria en que nos encontramos desde la creación de nuestro asentamiento, por la sencilla razón de que a nadie le interesa nuestro problema”, agregó Vázquez.

Virgen del Carmen

El dirigente de la comunidad Virgen del Carmen, también de la parcialidad Mbya Guaraní, ubicada en el distrito de Santaní, límite con Yataity del Norte, Néstor Torales, por su parte, informó que el asentamiento que lidera se encuentra en las mismas condiciones que San José Kupa’y, donde hace varios años vienen pidiendo un puente en un sector del arroyo Tapiracuai, atendiendo que actualmente se ven obligados a cruzar de cualquier forma el cauce natural por no contar con una pasarela que permita el acceso a la población.

“Los habitantes de Virgen del Carmen también estamos reclamando la construcción de un puente para unir con la comunidad de La Paloma, hasta donde ya hay camino para salir hacia la ruta principal; sin embargo, tenemos que decir que por parte del MOPC no tenemos nada positivo, sino más bien, cada vez que nos comunicamos con ellos, nos tratan mal y argumentan cualquier cosa para esquivarse de la situación”, señaló Torales.

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Trámites con el MOPC

Al respecto, contactamos con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Hugo Samaniego, quien comentó que se están haciendo las gestiones con el Ministerio de Obras para poder concretar la construcción de los dos puentes solicitados por las familias de San José Kupa’y y Virgen del Carmen.

Intentamos conocer la versión de algún encargado de la sección de caminos vecinales del MOPC, pero nadie atendió nuestra llamada.