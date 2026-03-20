Comunidad indígena: 200 años en la pobreza extrema y olvidada de las autoridades

La única institución pública con que cuenta la comunidad es la escuela básica Nº 7949 San José Kupa´y, que funciona desde el 1º hasta el 6º grado con 21 alumnos en el turno tarde, con la modalidad plurigrado.

Para llegar a San José Kupa´y, donde viven actualmente 20 familias, se debe recorrer un largo trayecto por tres establecimientos agroganaderos, hasta un cauce hídrico llamado arroyo Tava´i, que se encuentra en el límite de la comunidad con las fincas aledañas.

Uno de los principales inconvenientes del asentamiento es la falta de un puente en buenas condiciones para llegar a la comunidad, donde la gente del lugar, desde la creación de la colonia, utiliza una improvisada pasarela de madera que, con cada crecida del arroyo Tava´i, queda bajo agua y por varias semanas no pueden entrar ni salir con ninguna clase de vehículos, señaló el líder Severiano Vázquez.

El dirigente expresó que, debido a los problemas señalados, las familias de San José Kupa´y viven en una extrema pobreza y que cada día se sienten más olvidados de las autoridades que deberían cuidar a los nativos, incluidos los representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Totalmente desprotegidos

En ese sentido, aseveró que están completamente desprotegidos de las instituciones gubernamentales y que en estos momentos piden que por lo menos se preocupen de solucionar la falta de puente, haciendo un pedido de auxilio al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para construir una pasarela de metal, a fin de tratar de solucionar el problema de acceso y salida de los habitantes que viven prácticamente aislados en medio de dos cauces hídricos, el arroyo Tava´i y el río Capiibary, además de las fincas privadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carecen de servicios básicos

Por otra parte, Vázquez mencionó que la población carece de muchos servicios básicos, como el suministro de energía eléctrica, agua potable, camino propio y acceso a la atención de la salud. Sin embargo, el dirigente manifestó que la prioridad más urgente es la construcción del puente sobre el arroyo Tava´i, que ya fue solicitada en reiteradas ocasiones al MOPC.

Toman agua sucia

En lo que concierne a la provisión de agua, una madre de familia, Sergia Vázquez, comentó que durante todo este tiempo los lugareños se ven obligados a tomar agua del río Capiibary, que queda a unos 500 metros de sus viviendas. Al respecto, refirió que en estos momentos las aguas del cauce se encuentran extremadamente sucias luego de las intensas lluvias registradas en la zona, pero que como no tienen otra opción, están consumiendo de igual forma.

Lea más: Comunidad indígena denuncia abandono de las autoridades del INDI

En 200 años no recibieron asistencia adecuada

Otra de las pobladoras, Cirila Cañete, lamentó que en 200 años de la creación de la comunidad ninguna autoridad de turno se haya preocupado por mejorar la situación de las familias, que nunca recibieron la asistencia necesaria de las instituciones, y que, a raíz de estas falencias, han sucedido hechos lamentables que pudieron haber sido evitados.

En ese contexto, comentó que a raíz de la falta de un camino adecuado para salir hacia la ruta principal PY08, muchos indígenas murieron en la comunidad por no recibir atención médica a tiempo, por lo que insistió en que las autoridades deben accionar en forma urgente para que puedan salir del estancamiento en que se encuentran, añadió.

Pedido al MOPC

Sobre el tema, contactamos con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Hugo Samaniego, quien informó que el pedido de la construcción del puente ya fue presentado al Ministerio de Obras Públicas y que se están realizando las gestiones para tratar de priorizar la ejecución del proyecto.

También dialogamos con el encargado de la Secretaría del Indígena de la Gobernación de San Pedro, Alci Barrios, quien por su parte comunicó que el gobierno departamental recién estaría disponiendo recursos en octubre de este año, pero que mientras tanto se está viendo la forma de conseguir alguna ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para asistir a las familias de este lugar y a otras comunidades, señaló.

Asimismo, tratamos de contactar con el director de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero la comunicación no fue posible debido a que aparentemente se encontraba en una zona donde no había buena señal.