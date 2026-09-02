Pedrozo: aseguran que más de 50 personas siguen trabajando y que tres vehículos trasladan a pasajeros

Carolina Pico, encargada de Comunicación del Consorcio Rutas del Este, informó que actualmente las labores en la compañía Pedro de la ciudad de Ypacaraí se concentran en la construcción de veredas y cunetas, señalización horizontal y tareas relacionadas con la seguridad en la zona.

El consorcio Rutas del Este está constituido como la Sociedad de Objeto Específico (SOE). Está integrado por la empresa española Sacyr Concesiones (con un 60 % de participación) y la firma paraguaya Ocho A (con un 40 %), representado por Juan Carlos Pettengill.

Según explicó, más de 50 personas, incluyendo supervisores de obras, están asignadas al sector. Señaló que la percepción de una menor presencia de trabajadores se debe a que algunas de las principales tareas previstas para ese punto ya fueron terminadas.

Pico indicó que el viernes 28 de julio concluyeron los trabajos de pavimentación de los carriles de aceleración y desaceleración. Posteriormente, se iniciaron las tareas de señalización, cuya culminación estaba prevista para hoy, luego de que las condiciones climáticas registradas ayer afectaran el desarrollo de los trabajos.

Agregó que la segregación de carriles fue retirada el mismo viernes, por lo que actualmente el tránsito en el sector se encuentra fluido y la circulación, normalizada.

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Trabajos en las rotondas

La representante de Rutas del Este también detalló que las tareas no se limitan al sector inmediato del cruce de Pedrozo.

En el paso superior del lado sur se desarrollan trabajos de excavación y pedraplenado de la rotonda Sur, mientras que en la rotonda Norte permanece activo el equipo encargado del procesamiento de terraplén.

Solo tres buses para trasladar a pasajeros

En cuanto al servicio de transporte habilitado para facilitar el cruce de pasajeros durante las obras, Pico indicó que actualmente cuentan con tres vehículos: dos minibuses y un colectivo especialmente adaptado para personas con discapacidad.

La aclaración se realizó luego de que durante un recorrido se observaran cuatro unidades en la zona y se consultara a la empresa sobre la disponibilidad de un total de 10 vehículos.

Pico negó que se haya informado oficialmente que el servicio estaría compuesto por 10 unidades y precisó que la flota disponible actualmente es de tres vehículos.

Según explicó, los minibuses se encuentran disponibles las 24 horas y trasladan de inmediato a las personas que necesitan cruzar hacia el otro lado de la ruta, sin necesidad de realizar una espera previa ni cumplir requisitos adicionales.

Las paradas para el ascenso y descenso de pasajeros están ubicadas en las paradas de buses de ambos sentidos.

El servicio funciona durante las 24 horas y, de acuerdo con los datos proporcionados por Rutas del Este, moviliza aproximadamente entre 150 y 200 personas por día.

La empresa afirmó que el sistema busca garantizar el traslado de los usuarios mientras avanzan las obras en el km 47 y que actualmente la circulación vehicular en el sector se encuentra normalizada.

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