Misiones: Finaliza recepción de carpetas para desembolso de becas universitarias

El responsable de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Misiones, Milcíades Cuevas, señaló que el viernes concluyó el periodo establecido para recibir los documentos necesarios para acceder al segundo desembolso del subsidio de estudios universitarios.

En ese sentido, explicó que, mediante el convenio EBY-Gobernación, son 282 los jóvenes beneficiarios. La beca asciende a 4.000.000 de guaraníes en total, monto abonado en dos cuotas.

Por otro lado, el programa BecaS Gobierno del Paraguay beneficia a 179 estudiantes. Los montos varían entre 10.000.000 y 16.000.000 de guaraníes según la carrera y el lugar de residencia de cada alumno. Esa línea es administrada directamente por la Entidad Binacional Yacyretá.

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“Los interesados presentan su documentación en forma personal. Una vez recepcionadas, se analiza cada carpeta para verificar el cumplimiento de requisitos. De corresponder, se procede a solicitar el desembolso ante la instancia financiera respectiva”, explicó Cuevas.

Becas de gobierno departamental

Cuevas explicó que la Gobernación de Misiones cuenta con una partida aprobada de 3.000.000.000 de guaraníes para becas.

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Sin embargo, “hasta el momento solo recibimos una parte mínima que no alcanza ni al 50 por ciento del monto total. Por esta razón, nos vemos impedidos de realizar pagos parciales ni avanzar en nuevas etapas”, sostuvo el funcionario.

Dijo que el pasado 18 de junio, el gobernador departamental Richard Ramírez (ANR – HC), y el ministro de Economía acordaron iniciar las transferencias a partir de julio.

“Estamos ya en septiembre y no se concretaron. Seguimos evaluando la situación semana a semana, a la espera de la transferencia completa para cumplir con los estudiantes”, finalizó Cuevas.