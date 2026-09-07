Giménez admite que Paraguay no tiene tarifa eléctrica a largo plazo para grandes industrias

Consultado sobre si Paraguay puede seguir atrayendo industrias sin previsibilidad energética, dado que actualmente no existe tarifa de Itaipú definida para los próximos años, y los decretos energéticos promulgados este año fueron modificados y luego, anulados, el ministro de Industria, Marco Riquelme, calificó la premisa de “un concepto errado”.

El titular de la cartera defendió esta postura con cifras: el país registró el año pasado un récord en inversión extranjera directa, con US$ 600.000.000 ingresados a través de la Ley 60/90, monto que proyectó crecerá entre 25% y 30% este año. Sumó que las exportaciones de productos manufactureros crecen un 30%, lo que consolida la marca “Hecho en Paraguay”.

Sin embargo, sobre la derogación de decretos energéticos, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, justificó que el proceso de reforma del sector eléctrico atraviesa una etapa de “error y aprendizaje” comparable a la vivida por Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Advirtió que Paraguay se está “adelantando” a un cambio de paradigma que, según su cálculo, ocurriría recién dentro de ocho años, y que el objetivo es evitar un escenario como el “apagao” brasileño.

Giménez enmarcó la discusión energética dentro del plan Paraguay 2X, del que dijo que identificó cuatro cuellos de botella para el crecimiento industrial: financiamiento, capacitación técnica, acceso a mercados y la propia cuestión energética, esta última calificada como “el 4° desafío”.

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Los US$ 15.000 millones pendientes y el déficit de ANDE

El exministro de Industria fue más allá y expuso la magnitud del problema estructural. Señaló que el sector eléctrico paraguayo requiere US$ 15.000 millones en inversiones durante los próximos 10 años, en un contexto en el que ANDE “hoy tiene un balance deficitario”.

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El alto funcionario planteó que sin la incursión del sector privado en generación, distribución y transmisión, el país no logrará financiar esa cifra.

Admitió que el país no tiene tarifa eléctrica de largo plazo para las industrias electrointensivas que buscan contratos para dar bancabilidad a sus proyectos:“Si hoy uno se va a la ANDE y quiere un contrato de largo plazo en dólares para tener bancabilidad para estos megaproyectos, a los cuales se refería el ministro Riquelme, no encuentra esa tarifa”, indicó.

Agregó: “Entonces ¿en qué quedamos? En ese contexto, el Gobierno no tiene miedo de salir a encarar estos cambios, pero esos cambios tienen que venir a través de un consenso y un entendimiento de que si no cambiamos, vamos a sufrir lo que pasó en otros países”.

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Anexo C y tarifa de Itaipú

Ante la pregunta sobre si se cerrará este año la negociación del Anexo C de Itaipú y si habrá tarifa para los próximos años, considerando que la energía eléctrica es materia prima de las industrias, Giménez —uno de los negociadores del acuerdo con Brasil—, relativizó primero el peso de la electricidad en la matriz industrial. “Es un mito también que hay que colocar sobre la mesa (...) el 80% de la matriz energética de la industria viene de la biomasa, también de los hidrocarburos”, afirmó, atribuyendo solo un 20% de participación a la energía eléctrica.

En ese contexto, defendió la creación de un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, “porque a veces cometemos el error de creer de que el 100% de la matriz energética de la industria es eléctrica, y eso no es cierto”.

Giménez, quien también es consejero de Itaipú, manifestó que “este año se va a resolver el Anexo C, este año se va a resolver la tarifa que tenemos, sea de mediano o largo plazo”. Agregó que la visión del Ministerio de Industria y Comercio en la negociación “está muy presente” y “es hora” de que la tarifa resultante “privilegie a la ANDE” y que a la vez sea “repasada” a favor de la competitividad industrial.

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Finalmente, el ministro Riquelme optó por presentar la falta de excedente energético como una oportunidad. Sostuvo que, por primera vez en la historia, Paraguay tiene “más proyectos de los que tenemos capacidad de potencia”, lo que, a su criterio, abre una puerta a la inversión privada en generación para diversificar la matriz más allá de las hidroeléctricas, incorporando paneles solares, baterías y plantas térmicas.

Semana de la industria

Riquelme también detalló la agenda de recorridas que el Ministerio de Industria y Comercio realiza esta semana junto al sector privado. Resumió el rol de la cartera con una metáfora futbolística: “Nosotros somos el Ministerio de Comercio que dibuja la cancha. El sector privado es el que sale a meter goles”.

Entre las visitas, mencionó Enerpy, una industria ubicada en Capiatá dedicada a transformar residuos en energía mediante la “producción de petróleo y gas sintéticos”, e Indutex, una confeccionista de Lambaré que emplea a más de 200 personas desde 1995 y cuyo dueño, Justo Ferreira, señaló a la exportación como uno de sus principales desafíos actuales.

El cronograma continúa mañana con recorridas por industrias de Villarrica, en el departamento de Guairá, incluyendo el sector turístico, al que Riquelme calificó como “la industria sin chimenea”. En ese contexto, reiteró que el Gobierno impulsa la incorporación del Ministerio de Turismo como viceministerio dentro del Ministerio de Industria y Comercio, para dar mayor institucionalidad a la política turística.

Cena de la UIP y política de Estado

El ministro adelantó que la próxima semana se realizará la cena de la industria organizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que cumple 90 años, donde se anunciarán novedades para el sector junto al presidente de la República.

Riquelme remarcó además que la política industrial se elabora en conjunto con el sector privado a través del Consejo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, que reúne a los 25 gremios más importantes del país. Según explicó, ese esquema busca garantizar continuidad más allá de los cambios de gobierno: “Cuando hay un cambio de gobierno, el sector privado queda (...) es el que tiene que asegurarse de que esto continúe como una política de Estado”.