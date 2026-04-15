Itaipú: Brasil garantiza que la tarifa de la binacional bajará en el 2027

En el marco de una rueda de prensa en la sede de Itaipú en Foz de Yguazú, el director general brasileño de la entidad binacional, Enio Verri, aseguró que los consumidores tendrán la tarifa de Itaipú más baja a partir del 2027, según publicó Agencia Brasil.

Según el alto funcionario, la intención es que, a más tardar, en diciembre de este año se defina la estructura financiera que regirá para los próximos periodos, garantizando una tendencia a la baja que se alinee con los costos operativos de la central hidroeléctrica, manteniéndose entre US$ 10 y US$ 12 por kilovatio-mes (kW/mes).

La actual coyuntura responde a las intensas negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, documento que regula las bases financieras de la binacional tras 50 años de vigencia. Verri recordó que en mayo de 2024 se estableció un acuerdo transitorio que estableció el Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cuse) en US$ 19,28 por kW-mes, aunque en la práctica el mercado brasileño paga una cifra inferior (US$17,66 kW/mes) gracias a aportes adicionales de la propia entidad para mitigar el impacto en sus distribuidores.

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El núcleo de la discusión diplomática reside en los intereses contrapuestos de los socios. Mientras que para la administración de Brasil la prioridad es alcanzar una “energía barata”, como herramienta de inclusión social e impulso industrial, para Paraguay la binacional representa una fuente estratégica de ingresos para financiar obras de infraestructura y desarrollo nacional.

Verri reconoció esta postura paraguaya y señaló que una de las alternativas que cobra fuerza en la mesa de negociación es permitir que el excedente de la energía paraguaya sea vendido directamente en el mercado libre brasileño, lo que otorgaría mayor rentabilidad a nuestro país.

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En paralelo a la pulseada tarifaria, la Central se encuentra en pleno proceso de modernización tecnológica. Este plan, que se inició en 2022 y se extenderá hasta el 2035, contempla una inversión aproximada de US$ 900 millones, destinados a la actualización de sistemas informáticos y de equipos electrónicos que datan de la década de 1980. Señala que estas mejoras no afectan a las turbinas ni a la estructura de la represa, las cuales se mantienen en óptimas condiciones debido a los mantenimientos programados.

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Finalmente, la margen izquierda de la binacional no descarta ampliar la capacidad de generación. El director brasileño mencionó que se estudia la instalación de dos nuevas unidades generadoras o, en su defecto, un aumento de la productividad de las 20 turbinas actuales. Para ello, se prepara una licitación internacional que determinará la viabilidad técnica y ambiental de elevar la producción de una de las mayores hidroeléctricas del mundo, que actualmente cubre el 78% de la demanda energética de Paraguay y el 8% del Brasil.